El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Huánuco condenó a 14 años de pena privativa de libertad a Afrayindo Pérez Cordero (27) y Darío Pérez Murga (57), tras encontrarlos responsables del delito de robo agravado cometido contra una comerciante en la provincia de Yarowilca.

La sentencia fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca, que presentó los medios probatorios para acreditar la participación de ambos sentenciados como coautores del delito.

El órgano jurisdiccional también dispuso el pago de S/ 2,000 por concepto de reparación civil a favor de la víctima, quien había mantenido una relación de convivencia con Darío Pérez. La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Beatriz Vanessa Quispe Santos.

Comerciante fue golpeada y maniatada durante el asalto

De acuerdo con la investigación fiscal, el robo ocurrió en enero de 2023, cuando los involucrados ingresaron a un inmueble ubicado en el jirón Aparicio Pomares, en el distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca.

En el establecimiento funcionaba una tienda de abarrotes y ferretería. La propietaria se encontraba descansando en el segundo piso cuando fue sorprendida por los asaltantes.

Según las investigaciones, los sujetos forcejearon con la mujer, la redujeron y la golpearon con la cacha de un arma de fuego. Posteriormente, le ataron las extremidades y le cubrieron el rostro con prendas de vestir para impedir que pudiera identificarlos.

Delincuentes sustrajeron S/ 8,000 y mercadería de la tienda

Durante el asalto, los responsables se apoderaron de diversos productos que se encontraban almacenados en el negocio, además de dinero en efectivo y pertenencias de la comerciante.

Entre los artículos sustraídos figuraban 40 cajas de cerveza, 23 balones de gas, 12 sacos de abono, 30 cajas de galletas y 80 pares de zapatos de vestir.

También se llevaron herbicidas, pinturas, artículos de limpieza, productos de primera necesidad, golosinas, balanzas electrónicas y documentos personales, además de S/ 8,000 en efectivo.

Policía recuperó bienes robados tras denuncia de la víctima

Luego del asalto, la comerciante acudió a la comisaría de Yarowilca para denunciar lo ocurrido. Los agentes policiales iniciaron las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y ubicar los productos sustraídos.

Como resultado de las investigaciones, los efectivos localizaron parte de la mercadería en un inmueble y procedieron con su recuperación.

Los bienes encontrados fueron posteriormente trasladados al domicilio de la denunciante, como parte de las actuaciones realizadas por la Policía Nacional del Perú.

Ejecución de la condena quedó pendiente de apelación

Aunque el juzgado impuso una pena de 14 años de prisión, medios locales de Huánuco informaron que su ejecución quedó suspendida mientras la Sala Penal resuelve el recurso de apelación presentado por la defensa de los condenados.

Esta situación significa que la sentencia fue emitida, pero su cumplimiento efectivo depende del trámite judicial pendiente.