En el marco del Día de Todos los Santos, que se conmemora cada 1 de noviembre, especialistas recomiendan a las familias peruanas planificar los gastos funerarios para evitar dificultades económicas ante el fallecimiento de un ser querido. En el país, un servicio funerario puede superar los S/45.000, dependiendo del tipo de ceremonia, la modalidad de entierro o cremación y el cementerio elegido.

Ante estos costos, los seguros de sepelio se presentan como una alternativa para afrontar los gastos inmediatos relacionados con un fallecimiento. Estas pólizas pueden incluir servicios funerarios, indemnizaciones económicas o una combinación de ambas prestaciones, según el plan contratado.

“Conversar en familia sobre cómo queremos afrontar este momento y tomar previsiones con anticipación permite reducir la incertidumbre. La idea es que, ante una pérdida, los seres queridos puedan asumir el duelo y no tener que resolver, además, una serie de preocupaciones económicas y administrativas”, explicó María Fernanda Tejada, líder de Seguros Masivos de Vivir Seguros.

¿Cuánto cuesta un seguro de sepelio en Perú?

De acuerdo con la especialista, el precio de un seguro de sepelio depende de factores como la aseguradora, la edad del titular, el número de familiares incluidos y las coberturas que ofrece cada póliza.

Como referencia, un seguro individual puede costar alrededor de S/27 mensuales, mientras que los planes familiares registran primas aproximadas de S/45 a S/65 al mes. Estos montos son referenciales y pueden variar según las condiciones del producto.

Entre los servicios que algunas aseguradoras ofrecen figuran el ataúd, velatorio, traslado del fallecido, cremación y asistencia para realizar trámites funerarios. Sin embargo, no todas las pólizas incluyen los mismos beneficios.

“Antes de contratar, conviene verificar si el plan incluye únicamente servicios funerarios o si también contempla una indemnización que permita a los beneficiarios decidir cómo utilizar el dinero. Esta diferencia puede ser determinante para cubrir gastos adicionales, como la adquisición de un nicho o un espacio en un camposanto”, precisó Tejada.

Seguro de sepelio y seguro de vida: ¿en qué se diferencian?

Aunque ambos tipos de seguros pueden brindar protección económica ante el fallecimiento del asegurado, cumplen funciones diferentes.

El seguro de vida ofrece una indemnización a los beneficiarios cuando se produce el fallecimiento del titular, de acuerdo con las condiciones del contrato. Algunos productos también incluyen coberturas adicionales, como invalidez total y permanente.

En cambio, el seguro de sepelio está destinado específicamente a atender los gastos y necesidades relacionadas con el funeral. Dependiendo de la póliza, puede cubrir directamente servicios funerarios o entregar una suma económica a los beneficiarios.

Ambos seguros pueden complementarse. Mientras uno busca proteger la estabilidad económica de la familia, el otro permite afrontar los gastos inmediatos del servicio funerario.

¿Qué revisar antes de contratar un seguro de sepelio?

La representante de Vivir Seguros recomendó evaluar las necesidades familiares y comparar las condiciones de distintas aseguradoras antes de elegir una póliza.

Entre los aspectos principales se encuentran:

Monto de indemnización: verificar cuánto dinero recibirán los beneficiarios y en qué circunstancias.

verificar cuánto dinero recibirán los beneficiarios y en qué circunstancias. Servicios incluidos: comprobar si el plan contempla ataúd, velatorio, traslado, cremación, sepultura y otros gastos.

comprobar si el plan contempla ataúd, velatorio, traslado, cremación, sepultura y otros gastos. Cobertura familiar: revisar qué integrantes pueden asegurarse y cuáles son los límites de edad.

revisar qué integrantes pueden asegurarse y cuáles son los límites de edad. Periodos de carencia: conocer cuánto tiempo debe transcurrir para que determinadas coberturas entren en vigencia.

conocer cuánto tiempo debe transcurrir para que determinadas coberturas entren en vigencia. Exclusiones: identificar las situaciones en las que la aseguradora no brindará cobertura.

identificar las situaciones en las que la aseguradora no brindará cobertura. Trámites de atención: confirmar qué documentos se requieren y quién coordina los servicios funerarios.

confirmar qué documentos se requieren y quién coordina los servicios funerarios. Costo total: evaluar la prima, los límites de cobertura y los posibles gastos adicionales.

Planificación familiar ante los gastos funerarios

La especialista sostuvo que anticipar estos gastos forma parte de una adecuada organización financiera, especialmente cuando una familia no dispone de ahorros suficientes para afrontar un fallecimiento inesperado.

“La planificación de los gastos funerarios sigue siendo un tema pendiente en la educación financiera de muchos hogares, por ello es necesario informarse, conversar en familia y comparar alternativas que permitan tomar decisiones con anticipación y evitar que una pérdida inesperada se convierta también en una crisis económica”, señaló María Fernanda Tejada.

La recomendación es revisar cuidadosamente las condiciones de cada póliza, sus exclusiones, límites y beneficios antes de asumir un compromiso de pago mensual.