Un sismo de magnitud 4.6 se registró en la región Ucayali durante la madrugada de este jueves 29 de octubre, según informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 3:17:32 a. m. y tuvo su epicentro a 27 kilómetros al sureste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0757, el sismo se produjo a una profundidad de 125 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado II-III en la ciudad de Pucallpa.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0757 Fecha y Hora Local: 29/10/2026,03:17:32 Magnitud: 4.6 Profundidad: 125 km Latitud: -8.48 Longitud: -74.30 Intensidad: II-III Pucallpa Referencia: 27 km al SE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali https://t.co/HnUPJMjnAT — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 29, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Ucayali?

El Instituto Geofísico del Perú precisó que el epicentro del movimiento sísmico se localizó en las coordenadas de latitud -8.48 y longitud -74.30, al sureste de Pucallpa.

La intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli Modificada indica que el movimiento pudo ser percibido de manera débil por algunas personas, principalmente en condiciones de reposo o dentro de edificaciones.

Según la información difundida durante las primeras horas de este jueves, las autoridades locales no habían reportado daños materiales ni víctimas a consecuencia del sismo.

IGP reporta actividad sísmica en la región Ucayali

El Centro Sismológico Nacional es el servicio oficial del Estado peruano encargado de monitorear y reportar los movimientos sísmicos registrados en el país mediante la Red Sísmica Nacional.

Los informes del IGP permiten conocer la magnitud, profundidad, epicentro e intensidad de los sismos, información que se pone a disposición de las autoridades y de la población.

El movimiento registrado en Ucayali ocurrió horas antes de otro sismo de magnitud 4.6 reportado a las 7:04 a.m. de este jueves, cuyo epicentro se ubicó a 43 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0758.