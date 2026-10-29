En momento que se encontraba almorzando con su pareja e hija, Augusto Pazos Vílchez, de 37 años, conocido como “Augusto”, fue asesinado de siete balazos en un restaurante de la ciudad de Chiclayo. Según medios policiales, la víctima habría sido el cabecilla de la organización criminal “Los Augustos” y habría operado en la provincia de Sullana.

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El crimen que quedó registrado en las cámaras de vigilancia, ocurrió en el local “Orígenes del Mar” en la avenida Grau, cuando Pazos que, en Chiclayo, también era conocido con los alias “Primo”, “Pelón” o “Tony”, estaba comiendo. En ese instante, dos sujetos llegaron y uno de ellos ingresó al establecimiento. Ahí le disparó hasta siete balazos a la víctima delante de unos clientes que estaban en otra mesa.

De acuerdo a medios policiales, “El Augusto” es sindicado de liderar una organización criminal, dedicada a los delitos de extorsión, sicariato, tenencial ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos. Sus víctimas eran empresarios, micro empresarios, comerciantes y obras de construcción civil en Sullana.