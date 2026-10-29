Alrededor del 40 % de los gobiernos locales del país ha presentado sus planes de prevención y reducción del riesgo de desastres ante posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño, informó ayer el jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki Koizumi.

El funcionario advirtió que aún existe una importante brecha en la planificación y exhortó a las autoridades municipales a avanzar en la elaboración de estos instrumentos.

“Los planes deben ser formulados tanto por las municipalidades provinciales como por las distritales, ya que permiten identificar las zonas vulnerables y establecer acciones para reducir los riesgos”, afirmó.

SITUACIÓN

Asimismo, señaló que los alcaldes deben garantizar su implementación y consideró que la Fiscalía y la Contraloría deberían supervisar el cumplimiento de las responsabilidades en materia de prevención.

El titular del Cenepred calificó como preocupante que una municipalidad no cuente con este instrumento. Agregó que la entidad brinda asistencia técnica y acompañamiento a los gobiernos locales, especialmente a aquellos con limitaciones presupuestales y dificultades para elaborar sus documentos de gestión del riesgo.

CONVENIO

Durante su visita a Arequipa, Yamasaki anunció la suscripción de un convenio con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para fortalecer la gestión del riesgo mediante capacitaciones y asistencia técnica a sus funcionarios. Adelantó que también se realizarán jornadas de orientación dirigidas a las autoridades municipales electas.

El funcionario recibió el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de la provincia de Arequipa, documento que identifica las principales amenazas existentes, entre ellas el posible desborde de la torrentera El Chullo.