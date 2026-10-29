La presentación virtual de los representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) durante la III Sesión de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur generó ayer malestar entre los consejeros regionales de Arequipa y Moquegua, debido a la falta de nuevos avances sobre la remediación ambiental de la cuenca del río Tambo, problema que afecta a ambas regiones.

“A pesar de las diferentes mesas de trabajo que se han sostenido durante todo este tiempo, parte de la población no percibe que se esté avanzando hacia una remediación efectiva”, afirmó Cristian Cuaila, consejero delegado del Consejo Regional de Moquegua, al término de la sesión realizada en Arequipa con la participación de representantes de Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Puno y Madre de Dios.

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Cuaila señaló que, pese a los monitoreos e informes elaborados, aún no existe una solución concreta ni una asignación de recursos para atender la contaminación. Además, cuestionó que gran parte de la información expuesta por el OEFA ya era conocida por las autoridades y la población.

“Espero que la actual gestión liderada por la presidenta Keiko Fujimori haga responsable directamente a Aruntani S.A.C., porque esta empresa ha generado la contaminación”, sostuvo, basándose en los informes presentados por el organismo fiscalizador.

Durante la sesión, el consejero regional por Islay, Juan Carlos Huanca, también expresó su disconformidad de manera virtual. “No es posible que en el periodo gubernamental 2023-2026 se iniciara el proceso de información sobre el cierre de la mina Aruntani y ahora se nos vuelva a informar que el caso sigue en proceso y que solo existen multas”, cuestionó.

En relación con la contaminación de los ríos Chilcaymarca y Orcopampa, en la provincia de Castilla, José Manuel Pando, representante del OEFA, indicó que ninguna de las cuatro unidades mineras fiscalizadas ha sido vinculada con la contaminación de las fuentes de agua.