El próximo domingo 1 de noviembre de 2026 será feriado nacional en Perú por el Día de Todos los Santos, una celebración religiosa de la Iglesia católica que también forma parte del calendario oficial de descansos remunerados.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 713, los trabajadores de los sectores público y privado tienen derecho a descansar durante esta fecha y percibir su remuneración correspondiente, conforme a las disposiciones de su régimen laboral.

La plataforma oficial del Estado peruano confirma que el 1 de noviembre figura como feriado nacional. Sin embargo, este año coincide con domingo, día de descanso semanal habitual para numerosos trabajadores.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas el feriado del 1 de noviembre?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) establece que los trabajadores del régimen laboral privado que prestan servicios durante un feriado sin recibir descanso sustitutorio tienen derecho a una remuneración equivalente al triple de su pago diario.

Este beneficio comprende tres conceptos: la remuneración correspondiente al feriado, el pago por la jornada efectivamente trabajada y una sobretasa adicional equivalente al 100 % de la remuneración diaria.

Por ejemplo, si un trabajador percibe S/100 diarios y labora el domingo 1 de noviembre sin recibir descanso compensatorio, le correspondería una remuneración total de S/300 por ese día. No obstante, S/100 ya están incluidos en su sueldo habitual, por lo que recibiría S/200 adicionales.

Calcula cuánto te corresponde por trabajar el feriado

Ejemplo para trabajadores del régimen privado, con jornada completa y sin descanso sustitutorio.

Concepto Importe Feriado incluido en el sueldo S/ 100.00 Trabajo realizado S/ 100.00 Sobretasa del 100 % S/ 100.00 Total del día S/ 300.00

Cálculo referencial. La liquidación puede variar según el régimen laboral, la jornada y los descansos compensatorios.

¿Qué pasa si el feriado coincide con tu descanso dominical?

El 1 de noviembre coincide con domingo, por lo que quienes habitualmente descansan ese día no recibirán automáticamente un pago adicional por la coincidencia del feriado con su descanso semanal.

De acuerdo con el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima, cuando un feriado coincide con el descanso semanal obligatorio, corresponde un solo pago por el día de descanso, salvo las excepciones establecidas por ley.

En cambio, si el trabajador debe prestar servicios ese domingo y no recibe un día de descanso sustitutorio, resulta aplicable la regla del pago triple. Si recibe un descanso compensatorio, no corresponde la sobretasa adicional del 100 %.

¿Habrá fin de semana largo por el Día de Todos los Santos?

No. El feriado nacional del domingo 1 de noviembre no genera un fin de semana largo adicional de alcance nacional.

El sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre no figuran en el calendario oficial como feriados nacionales ni como días no laborables generales. Por ello, quienes descansan normalmente los domingos no tendrán un día libre adicional únicamente por esta celebración.

La fecha mantendrá su condición de feriado nacional, aunque el descanso coincida con el domingo habitual de muchos trabajadores.

¿Por qué se celebra el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre?

El Día de Todos los Santos es una solemnidad de la Iglesia católica dedicada a honrar a todos los santos, incluidos aquellos que no cuentan con un reconocimiento individual mediante una canonización.

La celebración del 1 de noviembre está vinculada al papa Gregorio III, quien dirigió la Iglesia entre los años 731 y 741. Posteriormente, durante el siglo IX, el papa Gregorio IV contribuyó a extender esta conmemoración.

En el Perú, la fecha se relaciona también con las tradiciones familiares y religiosas. Numerosas personas acuden a los cementerios para llevar flores y recordar a sus seres queridos fallecidos, mientras las parroquias celebran misas especiales.

¿Qué hacer si tu empleador no paga el feriado?

Los trabajadores que consideren vulnerados sus derechos laborales pueden presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

La entidad fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones sobre descansos remunerados y advierte que incumplir estas obligaciones puede constituir una infracción muy grave.

Las sanciones económicas varían según el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados.

¿Qué feriados quedan en Perú durante 2026?

Después del Día de Todos los Santos, el calendario nacional contempla tres feriados antes de finalizar el año.

8 de diciembre - Inmaculada Concepción

9 de diciembre - Batalla de Ayacucho

25 de diciembre - Navidad