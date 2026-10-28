La imagen del Señor de los Milagros realiza este miércoles 28 de octubre su cuarto recorrido procesional por las calles del centro histórico de Lima y el distrito de Breña, como parte de las celebraciones religiosas del Mes Morado.

Las andas del Cristo de Pachacamilla partieron a las 6:00 a.m. del Santuario de las Nazarenas, acompañadas por integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros y fieles que participan en una de las principales manifestaciones de fe católica del Perú.

El itinerario comprende importantes vías de la capital, como las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Vega. La procesión también contempla una visita al Hospital Arzobispo Loayza.

¿Cuál es la ruta del Señor de los Milagros hoy, 28 de octubre?

Según el recorrido oficial difundido por la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, la procesión avanza por las siguientes vías:

Mapa del cuarto recorrido procesional de 2026, difundido por la Hermandad.

Santuario de las Nazarenas, punto de partida. Avenida Tacna. Avenida Nicolás de Piérola. Jirón Cañete. Avenida Alfonso Ugarte, con visita al Hospital Arzobispo Loayza. Avenida Venezuela. Jirón Varela. Avenida Bolivia. Avenida Garcilaso de la Vega. Avenida Tacna, para retornar al Santuario de las Nazarenas.

El recorrido contempla también un paso por las inmediaciones del Hospital San Bartolomé, donde está previsto un homenaje a la imagen religiosa.

La Municipalidad de Lima aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares desde las 6:00 a. m. del miércoles 28 de octubre hasta las 4:00 a. m. del día siguiente. Foto: MML.

Procesión del Señor de los Milagros visita el Hospital Loayza

Uno de los momentos previstos de esta cuarta salida procesional es la visita de la imagen del Cristo Moreno al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte.

El ingreso de las andas al establecimiento permitirá que pacientes, familiares y trabajadores de salud participen de las actividades religiosas organizadas durante el recorrido.

Posteriormente, la imagen continuará por las avenidas Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, antes de regresar a la avenida Tacna para dirigirse nuevamente al Santuario de las Nazarenas.

Municipalidad de Lima aplica cierres de calles y desvíos vehiculares

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que se aplicarán cierres progresivos de calles y desvíos vehiculares durante el desarrollo de la cuarta procesión.

Las restricciones de tránsito están previstas desde las 6:00 a. m. de este miércoles 28 de octubre hasta las 4:00 a. m. del jueves 29. La reapertura de las vías se realizará conforme avance la imagen religiosa.

La comuna limeña recomendó a los conductores tomar rutas alternas y respetar las indicaciones de las autoridades encargadas del control del tránsito en las zonas comprometidas.

¿Cuándo será el último recorrido del Señor de los Milagros en 2026?

La quinta y última salida procesional del Señor de los Milagros está programada para el domingo 1 de noviembre de 2026, desde las 12:00 del mediodía.

En esa fecha, la imagen recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, antes de regresar al Monasterio de las Nazarenas, donde culminarán los recorridos procesionales de este año.