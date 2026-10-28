Seis ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Gallegos’, facción del ‘Tren de Aragua’, fueron detenidos por la Policía Nacional durante un operativo en un inmueble de la calle Los Jazmines F1, en la asociación de vivienda Primero de Enero, en Ate.

Los intervenidos fueron identificados como Henry Uviedo Véliz (22), señalado como presunto cabecilla; Raciel Méndez Gutiérrez (19), José Pérez García (22), Yorda Daniel Muñoz (28), Abraham Rangel Castillo (25) y Bryan Fontalva Blanco (28).

Armas y explosivos

Durante el registro del inmueble, agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) incautaron dos armas de fuego tipo Mini Uzi con sus respectivas cacerinas, un silenciador y un revólver. También hallaron cuatro cartuchos de dinamita, municiones, teléfonos celulares y cuadernos que contendrían registros de presuntos pagos por extorsión.

El general José Antonio Zavala, director nacional de Investigación Criminal, informó que la organización habría extorsionado a hasta 17 empresas de transporte público de la zona mediante mensajes amenazantes, exhibición de armas y ataques contra vehículos.

“Hoy se ha dado un duro golpe a la extorsión con la captura de estos seis ciudadanos de nacionalidad venezolana”, afirmó Zavala. Según explicó, los presuntos delincuentes utilizaban WhatsApp para amenazar a sus víctimas y también recurrían a ataques directos.

De acuerdo con la información policial, José Pérez García había sido expulsado del Perú el 15 de enero por presunta tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, pero habría reingresado ilegalmente al territorio nacional.

Los seis intervenidos serán investigados por los presuntos delitos de extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos.