El ministro de Salud, Luis Dyer, se pronunció sobre la denuncia de María Elena Sicha, quien dio a luz en el Hospital Adolfo Salas Carrión del Callao y recibió un solo bebé, pese a que cuatro ecografías indicaban un embarazo gemelar. El Ministerio Público investiga a 12 trabajadores del establecimiento que estuvieron presentes durante el parto.

Elizabeth Sicha, hermana de la paciente, entregó documentación médica al ministro durante una intervención en un programa de Panamericana. Entre los documentos figuraba una ecografía realizada a las 39 semanas y cinco días de gestación, que registraba un embarazo doble.

Tras el parto, el personal médico entregó un solo recién nacido y habría atribuido la diferencia a una confusión por “pruebas espejo” en las ecografías. La familia cuestiona esa explicación y exige que se esclarezca lo ocurrido.

Sicha sostuvo que los cuatro estudios respaldan la denuncia y destacó que uno de ellos fue realizado en el propio hospital. Además, manifestó que teme por su seguridad tras exponer el caso públicamente mediante un mensaje grabado que fue transmitido por televisión.

“No es una, no es dos ecografías, son cuatro ecografías. La última es del hospital, en que dice multigesta. Ministro, no es como ellos dicen que es uno. Hay suficientes evidencias”, indicó la mujer.

¿Qué dijo el ministro de Salud?

Tras revisar la documentación presentada, el titular del Minsa condicionó su evaluación a que los resultados de los exámenes médicos sean correctos. En ese escenario, consideró que los hechos podrían constituir un delito de secuestro.

“Si las pruebas son las correctas y las ecografías dicen lo correcto, estamos hablando de un secuestro. Este es un secuestro”, precisó Dyer durante una entrevista en Sin Rodeos.

Dyer precisó que el Hospital Adolfo Salas Carrión está bajo la administración del Gobierno Regional del Callao, responsable de gestionar los establecimientos de salud de esa jurisdicción. Sin embargo, aseguró que se aplicarán medidas disciplinarias contra el personal que resulte implicado.

El ministro señaló que las diligencias de la Fiscalía y la Policía están centradas en esclarecer los hechos y recuperar al bebé. También indicó que las sanciones administrativas se determinarán conforme avancen las investigaciones.

“Todo lo que es medida disciplinaria van a haber. Lo más importante hoy estamos enfocados con la fiscalía y la policía en el tema de recuperación del bebé”, sostuvo.