Una ballena aparentemente juvenil fue hallada varada la madrugada de este miércoles 28 de octubre en la zona del mirador Siberia, dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, en la provincia de Islay, generando preocupación entre especialistas y pobladores por su delicado estado de salud.

El cetáceo permanece con vida, pero presenta dificultades para desplazarse y lleva varias horas fuera del agua, lo que reduce considerablemente sus posibilidades de supervivencia.

Personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) llegó al lugar y se encuentra a la espera de las acciones correspondientes de los especialistas del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, entidad que deberá evaluar el estado del animal y determinar las acciones a seguir.

Los especialistas recomendaron a la población no acercarse a la zona ni generar ruidos que puedan alterar a la ballena.

“Se recomienda no venir porque el ruido la estresa. Aumenta el ritmo de su corazón, la estresa más y es mejor estar de lejos. O bien se ha perdido o tal vez ha chocado con un bote; aún no se sabe lo que ha pasado”, dijo una especialista de Sernanp.

Hasta el momento se desconocen las causas del varamiento. La Policía Nacional y personal de la Marina también se encuentran en el lugar para acompañar las diligencias correspondientes.

IMARPE

Mahomet Llosa Gallegos, investigador, técnico o colaborador vinculado al Instituto del Mar del Perú (IMARPE), informó que se trata de una cría de ballena de aleta, también conocida como rorcual común, que es Balaenoptera physalus.

Según indicó preliminarmente, se evidencia un estado de desnutrición, mas no habría rastros de intervención humana o lesiones por interacción antrópica. Asimismo, señaló que este jueves llegarán otros expertos que determinarán las causas del varamiento y también evaluarán el probable fallecimiento, debido a las condiciones.

“Es un animal que está en estado de deshidratación; que no se acerque la gente porque tiene baterías y no se puede manipular. Luego se encargan las autoridades del enterrado (…) A veces tenemos la escasez de alimentos, de la anchoveta, y por eso tal vez está desnutrido. Está vivo, pero está desnutrido. Se espera a los especialistas. Estos animales van a morir, no van a regresar al mar”, apuntó.

VIDEO: BALLENA VARADA EN ISLAY, AREQUIPA

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