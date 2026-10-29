El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que aplicará descuentos en las remuneraciones de los docentes que no asistan a dictar clases este jueves 29 de octubre debido a la paralización nacional convocada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

La medida fue comunicada luego de que el sector declarara improcedente la convocatoria sindical mediante la Resolución de la Secretaría General N.° 239-2026-MINEDU, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

A través del Comunicado N.° 12-2026-MINEDU, publicado el miércoles 28 de octubre, la entidad precisó que, de concretarse la paralización, esta será considerada una interrupción ilegal del servicio educativo.

Comunicado N.° 12-2026-MINEDU | Minedu descontará el sueldo a docentes que no dicten clases. https://t.co/3LWSENsdhj — Ministerio de Educación (@MineduPeru) October 28, 2026

¿Por qué el Minedu declaró improcedente el paro del Sutep?

Según el Ministerio de Educación, la medida de fuerza anunciada por el Sutep no cumple con los requisitos previstos en el artículo 18 del Reglamento de la Ley N.° 28988, que declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial.

Por esta razón, el sector dispuso que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) adopten las acciones correspondientes para garantizar la continuidad de las clases.

El Minedu también advirtió que se evaluarán las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse del incumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución.

Directores deberán reportar en 24 horas a docentes que no dicten clases

El Ministerio de Educación estableció que los directores de las instituciones educativas deberán comunicar, en un plazo de 24 horas, la relación de profesores que no asistan a cumplir sus funciones durante la jornada del jueves 29 de octubre.

Estos reportes permitirán a las instancias educativas correspondientes identificar los días no laborados y aplicar los descuentos salariales previstos por la disposición ministerial.

La medida alcanza a los docentes que se ausenten de sus labores para participar en la paralización. El comunicado no establece un monto único de descuento, sino que señala que se descontará la remuneración correspondiente al día no trabajado.

Sutep ratifica paralización y exige mayor presupuesto para educación

Por su parte, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, ratificó la convocatoria al paro nacional de 24 horas para este jueves 29 de octubre.

En declaraciones a RPP, el dirigente sindical explicó que la medida busca exigir mayores recursos para el sector Educación y atender las deudas pendientes con el magisterio.

Castro también cuestionó el presupuesto previsto para el próximo año y sostuvo que los colegios necesitan mejores condiciones para garantizar el desarrollo de las actividades escolares.

Minedu garantiza clases y pide a padres enviar a sus hijos al colegio

Pese a la convocatoria sindical, el Ministerio de Educación aseguró que el servicio educativo debe desarrollarse con normalidad y exhortó a los docentes a cumplir con sus responsabilidades.

La entidad recordó que el artículo 3 de la Ley General de Educación N.° 28044 reconoce la educación como un derecho fundamental y que la Ley N.° 28988 establece que la Educación Básica Regular constituye un servicio público esencial.

Asimismo, pidió a los padres de familia enviar a sus hijos a las instituciones educativas, al señalar que el servicio se encuentra garantizado.