Un sismo de magnitud 4.6 se registró en la región Ica durante la mañana de este jueves 29 de octubre, según el reporte difundido por el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 7:04:03 a. m., con epicentro ubicado a 43 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, departamento de Ica.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0758, el evento tuvo una profundidad de 26 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado III en San Juan de Marcona.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0758 Fecha y Hora Local: 29/10/2026,07:04:03 Magnitud: 4.6 Profundidad: 26 km Latitud: -15.70 Longitud: -75.36 Intensidad: III San Juan de Marcona Referencia: 43 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/tpQKPhJ7PR — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 29, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy en Ica?

El Instituto Geofísico del Perú precisó que el epicentro del movimiento sísmico se localizó en las coordenadas de latitud -15.70 y longitud -75.36, frente a la costa de San Juan de Marcona.

La intensidad III reportada en esa localidad corresponde a un movimiento percibido de manera débil, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada, utilizada para describir los efectos de los sismos en un lugar determinado.

Hasta la información proporcionada para esta publicación, no se cuenta con un balance oficial de daños materiales ni de personas afectadas por el movimiento telúrico.

IGP monitorea la actividad sísmica en el Perú

El Centro Sismológico Nacional es el servicio oficial encargado de informar sobre los movimientos sísmicos registrados en el territorio peruano mediante los datos obtenidos por la Red Sísmica Nacional.

Esta información permite conocer la magnitud, profundidad, ubicación del epicentro e intensidad de los movimientos sísmicos, parámetros fundamentales para la evaluación de estos eventos.

Los ciudadanos pueden consultar los reportes mediante las plataformas oficiales del IGP, que publican información sobre la actividad sísmica en el país.