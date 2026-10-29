Los candidatos a rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Washington Zeballos Gámez, de la lista 4; y Jorge Luis Lozano Cervera, de la lista 1, competirán en la segunda de vuelta electoral a realizarse este miércoles 11 de noviembre.

Y es que en las elecciones desarrolladas este martes 27 de octubre ninguno de los dos alcanzó más del 50% de los votos ponderados. Washington Zeballos logró la más alta votación con el 33.36% de los votos ponderados, Lozano Cervera obtuvo el 16.67% y el tercer lugar fue para Martín Llapa Medina con el 14.20%.

Cabe anotar que durante el proceso electoral los personeros legales de las distintas listas presentaron una queja ante el comité electoral debido a que en las mesas de estudiantes habían sido acreditados como personeros docentes, algo que según ellos contravendría el Artículo 23 del Reglamento de Elecciones de la UNJBG.

Reclamos sobre personeros

Según señalaron, “para ser personero general y con más razón los personeros que se acredita ante las mesas de votación deben ser de su mismo estamento (docentes, estudiantes y administrativos) tal como se ha realizado en anteriores elecciones, por lo que acreditar personeros docentes en mesas de estudiantes va contra las normas electorales”.

Asimismo el comité electoral informó que se tuvo una 95% de participación de docentes y un 80% de participación de estudiantes.

Listas de los dos candidatos

Zeballos lleva como candidatosa vicerrector académico y de investigación a Gladys Limache y Alberto Quispe; mientras que Lozano lleva a Rinna Pilco y Luis Espinoza.