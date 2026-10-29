Una mujer de 44 años resultó herida de bala durante un violento asalto registrado en la intersección de los jirones Las Palmas y Los Claveles, en el sector de Auquimarca, distrito de Chilca, provincia de Huancayo.

La víctima, identificada como Evelyn P. O., habría retirado aproximadamente 15 mil soles de una entidad bancaria y se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta.

Según las primeras versiones recogidas entre los testigos, los sujetos intentaron arrebatarle el dinero y, durante el forcejeo, uno de ellos abrió fuego contra la mujer, hiriéndola en la pierna izquierda.

Tras el ataque, vecinos de la zona acudieron en su auxilio y la ayudaron a subir a un vehículo particular para trasladarla a un establecimiento de salud.

Policía encontró cuatro casquillos de bala

Agentes del Serenazgo de Chilca y efectivos de la Policía Nacional, que realizaban patrullaje integrado, llegaron al lugar y encontraron a la víctima cuando era auxiliada por los vecinos.

Una agente de serenazgo acompañó a la mujer durante su traslado de emergencia al hospital de EsSalud, ubicado en el distrito de El Tambo, donde quedó bajo atención médica.

Durante la inspección de la escena, las autoridades encontraron cuatro casquillos de bala, por lo que procedieron a acordonar el área para las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los testigos, el conductor de la motocicleta vestía ropa blanca, mientras que su acompañante llevaba prendas oscuras.

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque, así como determinar si los delincuentes lograron apoderarse del dinero que llevaba la víctima.