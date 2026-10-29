La ballena juvenil que quedó varada frente a las lagunas de Mejía, en la provincia de Islay, no logró sobrevivir pese a los esfuerzos realizados por pescadores y pobladores que intentaron devolverla al mar desde la tarde del miércoles.

Según se conoció, la madrugada de este jueves se confirmó que el cetáceo ya no presentaba signos vitales. El ejemplar permaneció durante varias horas fuera del agua, situación que complicó sus posibilidades de sobrevivir.

Cabe mencionar que este deceso debe ser confirmado por especialistas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), a través de su sede desconcentrada en Camaná, quienes se trasladaron a la zona para realizar el monitoreo del caso y efectuar estudio que permitan determinar las posibles causas del varamiento.

Según se informó preliminarmente, se trataría de una ballena de aleta (Balaenoptera physalus), la cual se encontraba con vida durante varias horas luego del reporte. Sin embargo, ciertas condiciones habrían imposibilitado su regreso al mar.

Al respecto, el personal especializado de IMARPE se encargará de realizar las observaciones para registrar aspectos biológicos, morfológicos y de condición externa del animal, así como la documentación fotográfica y georreferenciada necesaria para sustentar futuras evaluaciones.

Por su parte, Mahomet Llosa Gallegos, investigador, técnico o colaborador vinculado al Instituto del Mar del Perú (IMARPE), indicó que se evidenciaría un estado de desnutrición, mas no habría rastros de intervención humana o lesiones por interacción antrópica.