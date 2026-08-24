El universo de The Legend of Zelda será llevado a un escenario sinfónico en Perú con “Zelda Sinfónico 3D”, una producción audiovisual que combina una orquesta en vivo con proyecciones y animaciones tridimensionales.

El espectáculo llegará en octubre de 2026 a Lima y Arequipa, donde presentará un recorrido musical inspirado en las composiciones de la conocida franquicia de videojuegos.

Según la información difundida por la producción, la primera presentación será el jueves 22 de octubre en el Teatro Manuel Segura de Lima, mientras que la siguiente se realizará el viernes 23 de octubre en el Teatro Municipal de Arequipa.

¿Qué es “Zelda Sinfónico 3D”?

“Zelda Sinfónico 3D” es una propuesta que utiliza música interpretada por una orquesta sinfónica en vivo junto con elementos audiovisuales inspirados en el universo de The Legend of Zelda.

Durante el espectáculo, las composiciones estarán acompañadas por proyecciones y animaciones en 3D sincronizadas con la interpretación musical, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores.

La propuesta busca recrear mediante música e imágenes diferentes escenarios y referencias asociadas a Hyrule, el mundo donde se desarrollan buena parte de las aventuras de la franquicia.

Música de The Legend of Zelda con orquesta en vivo

El programa estará integrado por composiciones asociadas a diferentes entregas de The Legend of Zelda.

La música será interpretada en formato sinfónico mientras el componente visual acompañará cada una de las piezas mediante animaciones tridimensionales.

El material promocional no detalla todavía el repertorio completo ni especifica qué videojuegos de la saga estarán representados en las presentaciones en Perú.

¿Cuándo será Zelda Sinfónico 3D en Lima?

La presentación anunciada para Lima tendrá lugar el jueves 22 de octubre de 2026 en el Teatro Manuel Segura.

El espectáculo está planteado tanto para seguidores de la franquicia como para público interesado en conciertos sinfónicos y producciones audiovisuales.

La información proporcionada no especifica el horario de la función en Lima.

Zelda Sinfónico 3D también llegará a Arequipa

Después de su presentación en la capital, la producción viajará a Arequipa.

La función está programada para el viernes 23 de octubre de 2026 en el Teatro Municipal de Arequipa.

Tampoco se ha indicado en el material proporcionado el horario de esta presentación.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Las entradas para “Zelda Sinfónico 3D” estarán disponibles mediante Teleticket.

De acuerdo con el anuncio, la venta comenzará este miércoles a las 10:00 a. m. La producción no proporciona en el material compartido los precios de las localidades.

Antes de adquirir entradas, los interesados podrán consultar en la plataforma de venta la disponibilidad, sectores y condiciones correspondientes a cada ciudad.