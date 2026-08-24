Comprar un auto implica un desembolso que va mucho más allá del precio inicial del vehículo. Mantenimiento, reparaciones, repuestos, seguros y depreciación pueden determinar si la elección resulta económicamente conveniente durante los siguientes años.

Por ello, antes de adquirir un vehículo resulta recomendable analizar su costo de propiedad a largo plazo y no limitar la decisión al precio ofrecido por el concesionario.

Nissan Perú, representado por Astara, plantea tres aspectos que los compradores pueden considerar para preservar el funcionamiento y valor comercial de un automóvil durante los próximos años.

1. Revisa cuánto costará mantener el auto

El mantenimiento preventivo es uno de los factores que puede influir en los gastos futuros de un vehículo.

Cumplir con las revisiones establecidas por el fabricante permite detectar desgaste o problemas antes de que deriven en reparaciones más costosas.

Los intervalos de mantenimiento, sin embargo, no son iguales para todos los vehículos. Deben verificarse en el manual y programa oficial correspondiente al modelo, motorización y condiciones de uso.

Conservar el historial de servicios y comprobantes también puede resultar útil al momento de vender el automóvil, pues permite acreditar el mantenimiento realizado.

2. Comprueba disponibilidad y precio de los repuestos

Antes de elegir un modelo conviene investigar si sus repuestos y componentes de mantenimiento están disponibles en el mercado peruano y cuánto cuestan.

Filtros, pastillas de freno, componentes de suspensión, piezas de carrocería y otros elementos pueden representar gastos importantes durante varios años de uso.

En caso de reparación, las piezas utilizadas deben cumplir con las especificaciones técnicas y estándares correspondientes al vehículo. Elegir únicamente por el menor precio puede generar problemas de compatibilidad, desempeño o seguridad.

También resulta útil consultar tiempos estimados de abastecimiento. Un repuesto difícil de conseguir puede mantener el automóvil inmovilizado durante más tiempo en caso de avería o accidente.

3. Investiga cuánto podría valer tu auto usado

La depreciación es otro componente del costo de tener un automóvil. Los vehículos pierden valor con el paso del tiempo, aunque la velocidad de esa caída varía según múltiples factores.

La marca, modelo, demanda en el mercado de segunda mano, kilometraje, estado de conservación, historial de mantenimiento y disponibilidad de repuestos pueden influir en el precio de reventa.

Antes de comprar, una alternativa práctica consiste en revisar cuánto cuestan actualmente unidades usadas del mismo modelo con tres, cuatro o cinco años de antigüedad. Aunque no permite predecir exactamente su valor futuro, puede servir como referencia sobre su comportamiento en el mercado.

El precio de compra no refleja todo lo que gastarás

Para comparar dos automóviles resulta útil estimar cuánto podría costar cada uno durante el periodo que se planea conservarlo.

Además del mantenimiento y la depreciación, deben considerarse gastos como combustible o energía, seguro, neumáticos, impuestos cuando correspondan y reparaciones fuera de garantía.

Un automóvil inicialmente más económico puede terminar teniendo un costo total mayor si requiere repuestos caros, consume más combustible o registra una depreciación más pronunciada.

Por el contrario, pagar un precio inicial superior tampoco garantiza automáticamente una mejor reventa. Por ello, cada modelo debe evaluarse individualmente.

¿Qué revisar antes de comprar un auto pensando en cinco años?

Antes de firmar una compra, el consumidor puede solicitar el programa y costos referenciales de mantenimiento, consultar las condiciones y duración de la garantía y verificar la cobertura de la red de servicio.

También conviene investigar precios de repuestos de uso frecuente, consumo homologado y referencias del mercado de vehículos usados.

Con estos datos es posible realizar una comparación más completa y determinar qué automóvil se ajusta mejor al presupuesto no solo al momento de comprarlo, sino durante los siguientes años de propiedad.