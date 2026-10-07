La presidenta Keiko Fujimori anunció la implementación de un mando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad ciudadana.

La medida fue comunicada durante una ceremonia realizada en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, en San Borja, con la presencia de ministros y altos mandos militares y policiales.

La mandataria informó que en el Cuartel General del Ejército se instalará un centro de control y operaciones encargado de dirigir y coordinar los operativos contra el crimen a nivel nacional. Según explicó, esta estrategia busca fortalecer la respuesta del Estado y contribuir al restablecimiento del orden público.

Como parte de las medidas, Keiko Fujimori anunció además la creación de un grupo especial de élite integrado por efectivos de las FF. AA. y la PNP, que tendrá a su cargo operaciones de búsqueda y captura.

Expulsión de ciudadanos extranjeros

La mandataria también planteó agilizar la expulsión de ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos en el país.

En el ámbito penitenciario, la presidenta señaló que su Gobierno retomará el control de los establecimientos penitenciarios y dispondrá la incomunicación de internos que continúen dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles. Asimismo, anunció la creación de una Comisión Especial del Ejecutivo de Lucha Contra la Criminalidad, con participación de entidades como la UIF, la DINI, Osiptel y empresas de telecomunicaciones.

Finalmente, Fujimori convocó a las instituciones del Estado, el sistema de justicia, el sector privado y gobiernos extranjeros a participar en la lucha contra la criminalidad. La presidenta reiteró su respaldo a la PNP y las Fuerzas Armadas y remarcó que sus acciones deben desarrollarse con disciplina, profesionalismo y respeto a los derechos humanos y la democracia.

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