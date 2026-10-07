El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori salga del país y realice dos viajes oficiales a El Salvador y España entre fines de octubre y los primeros días de noviembre.

La propuesta obtuvo 37 votos a favor durante la sesión de la Cámara Alta.

Con esta decisión, la mandataria quedó autorizada para viajar a El Salvador del 28 al 31 de octubre de 2026 y posteriormente a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre.

Keiko Fujimori viajará a El Salvador por invitación de Nayib Bukele

El primer desplazamiento será a El Salvador, luego de una invitación formulada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Según la solicitud remitida previamente por el Ejecutivo al Senado, Fujimori viajará a la ciudad de San Salvador y al municipio de Tecoluca para realizar una visita oficial. El Congreso había confirmado esas fechas y destinos antes de someter la autorización a debate.

Como parte de la agenda, la presidenta tiene prevista una reunión privada con Bukele, además de encuentros con autoridades salvadoreñas de los sectores Justicia, Seguridad, Salud y Educación.

La programación también contempla visitas a instalaciones vinculadas con la gestión pública y la política de seguridad de El Salvador.

Visita al Cecot forma parte de la agenda

Entre los lugares considerados en el itinerario se encuentra el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), establecimiento penitenciario ubicado en Tecoluca.

La visita se produce en un contexto en el que el Gobierno peruano ha expresado interés en conocer las políticas aplicadas por la administración de Bukele en materia de seguridad y lucha contra el crimen.

También se encuentra contemplada una visita al Hospital Rosales y reuniones con integrantes del Ejecutivo salvadoreño.

Presidenta participará en Cumbre Iberoamericana en Madrid

Tras su viaje a El Salvador, Fujimori tiene autorización para salir nuevamente del país entre el 2 y el 6 de noviembre, esta vez con destino a Madrid.

La mandataria participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, cuyas principales actividades están programadas para los días 4 y 5 de noviembre.

El encuentro reúne a representantes de los países que integran la comunidad iberoamericana para abordar asuntos de cooperación política, económica y social.

Ejecutivo había solicitado autorización al Senado

El pedido para ambos viajes fue aprobado previamente por el Consejo de Ministros el 2 de octubre y posteriormente remitido a la Mesa de Partes del Senado para iniciar el procedimiento parlamentario.

La Junta de Portavoces acordó que el proyecto de resolución legislativa fuera incluido en la agenda del pleno de este miércoles 7 de octubre.

Antes de la sesión, el Senado informó que cada parlamentario tendría un minuto para intervenir en el debate, sin interrupciones.

Finalmente, la autorización obtuvo los 37 votos necesarios para ser aprobada.