La presidenta de la República, Keiko Fujimori, destacó el papel de la inversión privada en la generación de producción, tecnología y empleo durante la inauguración de la primera planta de vidrio flotado de producción nacional, ubicada en la provincia de Cañete.

Durante su discurso, la mandataria sostuvo que la puesta en marcha de la instalación incorpora por primera vez en el país tecnología destinada a fabricar vidrio flotado bajo estándares internacionales.

“Estamos viendo cómo la inversión privada puede convertirse en más producción, más tecnología, más empleo y más oportunidades para nuestro país”, manifestó Fujimori.

Planta de vidrio demandó más de US$130 millones

La jefa de Estado informó que el proyecto representó una inversión superior a los US$130 millones y tendrá capacidad para fabricar 600 toneladas de vidrio al día.

Fujimori señaló que la producción nacional de este insumo permitirá atender parte de la demanda interna y disminuir las importaciones.

Según las cifras brindadas durante la actividad, esta sustitución de importaciones podría representar un ahorro de US$70 millones, recursos que permanecerían dentro de la economía nacional.

“Por primera vez, se producirá un insumo que hasta ahora se tenía que importar”, señaló la mandataria.

Proyecto proyecta 850 empleos directos

Durante la etapa de construcción de la planta se generaron aproximadamente 1.000 puestos de trabajo, cubiertos principalmente con mano de obra local, de acuerdo con la información difundida.

En su fase operativa, el proyecto prevé crear 850 empleos directos permanentes durante un periodo de cinco años.

La presidenta indicó que el compromiso del Estado debe concentrarse en generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones y conseguir que el crecimiento económico se traduzca en empleo, educación, infraestructura, servicios básicos y seguridad.

Fujimori resalta garantías para la inversión privada

Fujimori también vinculó la ejecución del proyecto con el marco constitucional peruano y sostuvo que este permite ofrecer garantías a inversionistas nacionales y extranjeros.

La mandataria destacó que el vidrio flotado es utilizado por distintos sectores productivos, por lo que contar con fabricación local permitirá reducir la dependencia de las importaciones.

La inauguración marca así el inicio de la producción nacional de este insumo industrial, con una capacidad anunciada de cientos de toneladas diarias.