El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone dar facultades legislativas al Ejecutivo, por 90 días, en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

Ahora, el documento tendrá que pasar a la Cámara de Senadores para su ratificación.

EL PRIMERO

El primer dictamen que proponía dar facultades por 90 días al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño fue rechazado.

Votaron a favor de ese texto 49 diputados, 73 en contra y dos en abstención.

En contra votó toda la bancada de Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JP) y dos diputados de Ahora Nación.

El segundo texto que iba a ser sometido a votación fue el informe en minoría de FP que planteaba dar facultades por 120 días, documento que incluía originalmente 50 puntos distribuidos en ocho materias. Sin embargo, tras el debate, el bloque naranja hizo cambios.

Así, el texto pasó a tener solo 29 puntos.

La Cámara de Diputados aprobó finalmente el texto en mayoría de Constitución. Foto: El Comercio

DISCUSIÓN

Cuando el texto iba a ser sometido a votación, el diputado Ernesto Zunini de JP presentó una cuestión previa, pues desde su punto de vista, debía votarse el documento de 50 puntos.

Su cuestión previa se aprobó con 65 votos a favor, 57 en contra y una abstención.

Los integrantes de FP y Renovación Popular mostraron su malestar e intentaron retirarse del Hemiciclo.

Tras ello, el presidente del Congreso, Óscar Reto, suspendió la sesión y convocó a la Junta de Portavoces.

Tras retomarse la sesión se sometió a votación el texto de 50 puntos, que también fue rechazado. Sin embargo, se presentó una cuestión previa para votar, nuevamente, el texto en mayoría.

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