El reconocido cantautor argentino Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales oficiales del artista, tras permanecer internado durante varios días en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Según medios argentinos, el deceso se produjo durante la mañana.

“Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando”, señaló la familia del intérprete en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, con el que confirmó su muerte y destacó el legado que deja en varias generaciones.

Piero alcanzó reconocimiento internacional con canciones como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Llegando llegaste”, “Pedro Nadie” y “Que se vayan ellos”. Su obra combinó la canción popular con temáticas sociales y políticas, convirtiéndolo en una de las voces representativas de la música latinoamericana.

Nacido el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, llegó a Argentina cuando tenía tres años. Inició su carrera profesional en la década de 1960 y alcanzó gran popularidad en 1969 con el álbum Mi viejo , cuya canción homónima se convirtió en uno de los temas más recordados de la música popular argentina y fue interpretada por artistas de distintas generaciones.

Durante la década de 1970 profundizó su compromiso con las causas sociales a través de canciones que abordaban la desigualdad, la violencia política y las dictaduras. Tras sufrir hostigamiento durante los años previos al golpe de Estado de 1976, se exilió en Europa y regresó a Argentina en 1981, retomando desde entonces una extensa actividad artística.

A lo largo de su trayectoria, Piero también incursionó en el cine, la música infantil y proyectos comunitarios vinculados con la educación y la agricultura orgánica. Compartió escenarios y colaboraciones con figuras como Mercedes Sosa, León Gieco, Fito Páez y Pablo Milanés. En 2016 recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical en reconocimiento a su trayectoria.

Hasta sus últimos meses, el cantautor se mantuvo vinculado con la música y los escenarios.

Su fallecimiento cierra una extensa carrera marcada por canciones que abordaron los vínculos familiares, las experiencias personales, las luchas sociales y la realidad latinoamericana, dejando un repertorio que continuará formando parte de la memoria de varias generaciones.

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