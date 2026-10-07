Con maquinaria pesada se retiran las piedras que cayeron sobre la vía Costanera, en el tramo que une Mollendo con el distrito de Islay, con el objetivo de dejar nuevamente habilitada esta transitada carretera.

Según la Municipalidad Provincial de Islay, el desprendimiento ocurrió durante esta mañana y dejó material acumulado en parte de la calzada, generando riesgo para los vehículos que circulan por la zona.

Los trabajos se concentran en retirar las rocas y despejar la carretera. Mientras duren estas labores, los conductores deben reducir la velocidad y circular con cuidado al pasar por el sector donde se produjo el desprendimiento, considerando que el tránsito es restringido por la zona.

La vía es utilizada de manera constante por vehículos que se desplazan entre Mollendo e Islay, por lo que se busca culminar con la limpieza y recuperar la transitabilidad del tramo afectado.