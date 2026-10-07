La actriz peruana Rocío Montesinos continúa ampliando su trayectoria artística con su participación en la miniserie “La vida que me robaste”, producción de Michelle Alexander y Del Barrio Producciones, donde interpreta a Esther, una mujer dedicada a su familia que también está pendiente de todo lo que ocurre entre sus vecinos.

Tras desarrollar una carrera en el teatro, la publicidad, cortometrajes independientes y personajes secundarios en televisión, Montesinos asumió este nuevo reto interpretativo, con el que encuentra algunas similitudes respecto de su propia personalidad.

“En la vida real soy muy parecida a Esther, soy muy entregada a mi familia”, comenta la actriz al referirse al personaje que interpreta en la ficción.

¿Quién es Esther en “La vida que me robaste”?

Esther es la esposa de Wolfy, interpretado por Emilran Cossio, y madre de Laurita, personaje a cargo de Elisa Acosta. Se caracteriza por ser una mujer cariñosa, protectora y preocupada por el bienestar de sus seres queridos.

“Es una mujer dulce, cariñosa y muy entregada a su familia. Ama de casa dedicada, protectora y profundamente preocupada por el bienestar de los suyos”, explica Montesinos.

Sin embargo, Esther también considera al barrio como una extensión de su hogar. Conoce a los vecinos, sigue de cerca sus problemas y permanece atenta a las situaciones que ocurren a su alrededor.

Rocío Montesinos y María Gracia Polanco forman un dúo en la ficción

Uno de los aspectos del personaje es su relación con Sharon, interpretada por María Gracia Polanco, quien es propietaria de la peluquería del barrio.

Ambas comparten conversaciones, comentarios y secretos que terminan convirtiéndolas en un dúo que conoce buena parte de lo que sucede entre los vecinos.

“Si hay algo que caracteriza a Esther es que el chisme no puede con ella. Junto a su gran amiga Sharon, dueña de la peluquería del barrio, se convierten en un verdadero dúo de información”, comenta la actriz.

Montesinos describe a Esther como una mujer divertida, espontánea y cercana, capaz de transformar una situación cotidiana en una historia que involucra a distintos personajes.

Una trayectoria que comenzó en Arequipa

Rocío Montesinos inició su formación como actriz y cantante en Arequipa. Posteriormente, amplió sus conocimientos en Lima mediante talleres con los reconocidos maestros Alberto Isola y David Carrillo.

Su preparación artística también incluye estudios en Buenos Aires, Argentina, con Francisco Lumerman, y en España, con Jorge Eines.

Además, cuenta con una maestría en Artes Escénicas por la Universidad de La Rioja, España, y ha participado en talleres nacionales e internacionales de clown, improvisación teatral, improvisación testimonial, lucha escénica y actuación frente a cámaras.

Esta formación le ha permitido desarrollar diferentes facetas interpretativas en teatro, televisión y producciones audiovisuales independientes.

Rocío Montesinos protagonizará la película “Crímenes” en 2027

Además de su participación en “La vida que me robaste”, la actriz continúa desarrollando nuevos proyectos en el cine peruano.

Durante 2026 grabó su primer papel protagónico en la película “Crímenes”, producción cuyo estreno está previsto para 2027.

Este proyecto representa una nueva etapa en su trayectoria, después de su experiencia en cortometrajes independientes y diversos trabajos escénicos y televisivos.

Por ahora, Montesinos continúa dando vida a Esther, un personaje que combina el cariño por su familia, el interés por sus vecinos y situaciones que aportan humor a la historia.