Alerta. El fuego devora dos casas y avanza sobre 10 zonas forestales en dos días. More Caldeeón Quispe (72), estaba descansando en su casita del la calle Mariscal Sucre en el distrito de San Agustín de Cajas, cuando escuchó unos extraños ruidos. Al despertar vio lenguas de fuego y presuroso salió a la calle para salvarse.

A la una de la madrugada, las llamas devoraron rápidamente tres cuartos y una cocina; los muebles camas, utensilios, artefactos se perdieron. “Necesitamos ayuda, lo perdimos todo”, dijo al bode del llanto Susan calderón,. Cualquier ayuda a esta humilde familia al 940353358.

Alarma por incendios

El sábado se reportaron otros 6 incendios, uno en el distrito de Hualhuas donde por tercer día consecutivo se reavivaban las llamas en el cerro Chauca.

En la zona de Suitucancha, perteneciente a la comunidad de Paccha, distrito de El Tambo, también se registró un incendio forestal que daño la flora y fauna. Otro siniestro en el parque ecoturístico “Las 7 Maravillas” en Cochas Grande; en el distrito de Tres de Diciembre, en el barrio Chaupimarca del distrito de El Mantaro; también cerca de La Alameda en el Río Seco distrito de Apata en Jauja.

Ayer, los incendios continuaron, el fuego se reavivó en Cochas Grande; también ardió el cerro de Quilcas; en Yanacancha (Chupaca) las llamas consumieron pastizales, animales y una choza. En el distrito de Chilca – Huancayo, la casa de la familia Camarena, del Jr. Arequipa N° 1218, se quemó, mientras sus ocupantes fueron a votar.

También en la zona de la Victoria en El Tambo, otra vivienda sufrió daños; en el botadero de El Tambo. Los bomberos que no tienen la indumentaria, vecinos, policías sofocaron las llamas.