Un transportista de carga pesada perdió la vida la tarde de ayer luego de haber sido aplastado por su propia unidad durante la volcadura que protagonizó a la altura del km 121 de la carretera Arequipa - Puno, en la provincia de Caylloma.

Usuarios de la vía fueron quienes a las 2:00 de la tarde alertaron a la policía sobre el accidente registrado cerca del puente Sumbay. En el lugar, los agentes de la Policía de Carreteras divisaron los daños en el guardavías y al caminar hacia la quebrada, hallaron el cadáver del conductor y cerca de él los troncos de madera desperdigados que transportaba desde Apurímac hacia Arequipa.

A unos 70 metros de distancia, enclavado en lo profundo del cauce seco de una torrentera, el personal policial halló el camión de placa A0G-899 con el semiremolque B2G-977. La unidad estaba completamente destrozada y tras revisar la misma, no se halló algún otro ocupante.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno de Chivay para el levantamiento del cadáver así como a los peritos de la Upiat quienes se harán cargo de establecer las causas del fatal accidente.