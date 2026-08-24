Chris Evans y Anya Taylor-Joy encabezan el reparto de “El Sacrificio: Los Elegidos”, película dirigida por Romain Gavras que llegará a los cines peruanos el próximo 15 de octubre.

La producción, que combina acción, comedia satírica y humor negro, presentó su póster y tráiler oficial como parte de la campaña previa a su llegada a las salas.

El elenco incluye además a Vincent Cassel, Salma Hayek Pinault y John Malkovich, quienes participan en una historia construida alrededor de un secuestro y una peculiar profecía apocalíptica.

¿De qué trata “El Sacrificio: Los Elegidos”?

La trama tiene como protagonista a Mike Tyler, interpretado por Chris Evans, una estrella de cine que atraviesa una crisis personal y busca una oportunidad para recuperar el rumbo de su vida.

La situación cambia cuando Mike participa en una gala benéfica que es interrumpida por un grupo radical encabezado por Joan, personaje interpretado por Anya Taylor-Joy.

Como consecuencia del ataque, Mike, una mujer y el hombre más rico del mundo terminan secuestrados y trasladados hasta un territorio hostil.

Una profecía apocalíptica desencadena la historia

Joan está convencida de que una profecía exige el sacrificio de tres personas para salvar a la humanidad y decide llevar adelante su misión.

El personaje de Chris Evans queda así involucrado en una situación en la que deberá asumir un papel muy distinto a los que interpreta frente a las cámaras.

La premisa sirve como punto de partida para combinar persecuciones, situaciones absurdas, acción y elementos de sátira.

Romain Gavras dirige a Chris Evans y Anya Taylor-Joy

La dirección está a cargo del cineasta francés Romain Gavras, quien desarrolla la película a partir de una propuesta que combina recursos del cine de acción con comedia y sátira.

Además de Evans y Taylor-Joy, la producción reúne a figuras internacionales como Vincent Cassel, Salma Hayek Pinault y John Malkovich.

La cinta busca explotar el contraste entre el mundo de las celebridades, una amenaza apocalíptica y personajes sometidos a situaciones extremas.

¿Cuándo se estrena “El Sacrificio: Los Elegidos” en Perú?

Según la información de distribución proporcionada, “El Sacrificio: Los Elegidos” se estrenará en los cines peruanos el 15 de octubre de 2026.

Como parte de la promoción, la película ya cuenta con póster y tráiler oficial.

La cinta se suma así a los estrenos cinematográficos programados para octubre en Perú, con una propuesta que reúne a reconocidos actores de Hollywood bajo la dirección de Romain Gavras.