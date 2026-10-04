El brigadier mayor Marco López, jefe de la XXIV Comandancia Departamental Lima Sur, confirmó que el incendio registrado este domingo en el acantilado de la Costa Verde dejó una persona herida. El siniestro ocurrió a la altura del parque Domodossola, en Miraflores.

El representante de los bomberos precisó que la persona, cuya identidad aún no ha sido determinada, resultó afectada por el humo y recibió golpes debido a la caída de rocas desde el acantilado.

“No solo (fue afectado) por el humo, sino que la parte que la geomalla se ha quemado por el incendio, al haber estado cayendo piedras, a esta persona también le ha caído piedras en el cuerpo”, declaró a RPP.

Según informó Marco López, la persona que resultó herida durante el incendio se encuentra “estable y consciente”, tras ser afectada por el humo y recibir golpes por la caída de rocas.

En otro momento, el representante del Cuerpo de Bomberos informó que el incendio registrado en el acantilado de la Costa Verde se encuentra “prácticamente controlado”.

“Solo tenemos un foco de aproximadamente 10 a 15 metros cuadrados. De los mil metros cuadrados, se ha combatido desde la parte de abajo del circuito de playas como la parte superior”, sostuvo López.

El alto mando bomberil precisó que alrededor de 65 bomberos de diferentes compañías se movilizaron para atender la emergencia, reportada poco después de las 9:00 a.m. de este domingo.