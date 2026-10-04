La expectativa por los conciertos de BTS en Lima ya se refleja en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde varias seguidoras permanecen instaladas a la espera de las presentaciones. La presencia de las fans coincidió con el desplazamiento de ciudadanos que llegaron al recinto universitario para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el reporte de Latina Noticias, alrededor de 10 carpas instaladas a la altura de la puerta uno de la universidad. Este acceso será utilizado por parte del público que asista a la primera presentación del grupo surcoreano en Lima.

Algunas seguidoras comenzaron a ocupar el lugar aproximadamente hace un mes con el objetivo de conservar sus espacios hasta las fechas de los conciertos. Para mantenerse en el sector, se organizaron mediante turnos y cuentan con el apoyo de familiares u otras integrantes del grupo de fans cuando necesitan retirarse.

La organización también se mantiene durante la jornada electoral, cuando el movimiento de personas aumentó en los alrededores del recinto universitario. Las seguidoras permanecieron en sus carpas mientras los ciudadanos ingresaban y salían de San Marcos para cumplir con la votación.

Varias de las fans optaron por no brindar declaraciones durante el reporte realizado desde el lugar. Algunas permanecían descansando dentro de las carpas durante las primeras horas de la jornada y prefirieron mantener su privacidad.

Dentro del recinto también se observaron vehículos pequeños que serían empleados para facilitar desplazamientos y labores de coordinación vinculadas con el evento. La extensión del campus universitario hace necesario este tipo de movilidad para las actividades relacionadas con las próximas presentaciones.