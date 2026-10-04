Karl Lizárraga, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Miraflores, indicó que hasta el momento no se han registrado personas heridas tras el incendio de gran magnitud ocurrido esta mañana en el Malecón de la Reserva, cerca del parque Domodossola.

“No hay heridos todavía en la zona, salvo gente que ha tenido problemas en las vías respiratorias por el humo denso que hay, producto del incendio, de las geomallas y de la maleza que hay en los acantilados”, indicó a RPP.

“Nosotros seguimos trabajando, haciendo que la gente se aleje un poco de la zona. No es momento de los selfis, no es momento de las fotos. Y, bueno, seguimos trabajando en la zona”, agregó.

Al ser consultado sobre las causas del incendio, Lizárraga Marroquín dijo que el origen del fuego deberá ser determinado por las autoridades competentes. No obstante, señaló que no se descarta que el siniestro haya sido provocado.

“Se está haciendo el seguimiento a las cámaras, porque es muy extraño que un día como hoy, a estas horas, haya un incendio de cerca de 800 m² afectado, tengamos ya varias horas y no podamos controlarlo”, sostuvo.

“No es un incendio casual; estamos viendo, manejando la hipótesis de un incendio afectado, ocasionado”, añadió.

Incendio en Miraflores genera enorme nube de humo cerca de Larcomar y teleférico de la Costa Verde

Un incendio se registra este domingo 4 de octubre en una zona de vegetación ubicada en el acantilado de la Costa Verde, en Miraflores, cerca de Larcomar y del teleférico del distrito. La emergencia fue reportada a la altura del parque Domodosola mientras se desarrolla la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y ha generado una columna de humo visible desde distintos puntos de la jurisdicción.

Varias unidades de la Compañía de Bomberos del Perú se trasladaron hasta el lugar para atender el fuego y realizar las labores de control. La emergencia también movilizó a personal del Serenazgo de Miraflores, que acudió al sector para colaborar con la respuesta.

En declaraciones a Canal N, el Brigadier del Cuerpo General de Bomberos, Marco López señaló que el incendio de código 2 se originó en la maleza del acantilado. Sin embargo, las causas todavía permanecen bajo investigación.

López también precisó que la emergencia no generó heridos y que los trabajos de contención podrían durar al menos 2 horas.

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