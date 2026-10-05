La Dirección Regional de Salud Ica, a través de la Estrategia de Metales Pesados, en coordinación con la UE 402 “Hospital Ricardo Cruzado Rivarola”, realizó la toma de muestras de orina a 39 usuarios, entre niñas, niños y gestantes, en el Centro de Salud “José Paseta Bar”, distrito de Marcona.

Vigilancia de la salud

Con el objetivo de identificar oportunamente una posible exposición a metales pesados mediante el análisis de las muestras, fortaleciendo la vigilancia de la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

“De esta manera contribuimos a la prevención, detección temprana y seguimiento de posibles casos de exposición a metales pesados, permitiendo adoptar medidas oportunas para proteger la salud de niñas, niños y gestantes”, señaló la Diresa Ica.

Asimismo, indicó que se continuará trabajando para fortalecer la vigilancia y prevención, acercando acciones de salud a las poblaciones que más lo necesita.

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