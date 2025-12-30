La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica, a través de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), viene intensificando las acciones de fiscalización y vigilancia sanitaria en establecimientos farmacéuticos ubicados en las inmediaciones del Hospital Regional de Ica y del Hospital Santa María del Socorro.

Inmovilizan insulina

Estas medidas se han reforzado tras la reciente suspensión de registros sanitarios de productos que no cuentan con el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), conforme al listado publicado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).

Durante las inspecciones, los equipos de DIRESA verificaron posibles irregularidades, incluyendo la comercialización de productos con registro sanitario suspendido o sin certificación de BPM, situaciones que podrían representar un riesgo para la salud de la población.

Las intervenciones abarcaron establecimientos del sector público y privado, incluyendo MINSA y ESSALUD, así como boticas y farmacias del cercado de Ica, garantizando que los productos farmacéuticos cumplan con los estándares de seguridad y calidad.

Desde la DIRESA Ica se reafirmó el compromiso de proteger la salud de la población mediante acciones preventivas y correctivas, asegurando que los medicamentos disponibles sean seguros, eficaces y confiables para todos los usuarios.

