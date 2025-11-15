Un operativo de fiscalización se desarrolló la mañana del 12 de noviembre en diversos establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos de la ciudad de Ica, como parte de las acciones conjuntas entre la Unidad de Seguridad del Estado, la Dirección Regional de Salud (DIRESA Ica) y la Fiscalía de Prevención del Delito.

Operativo sanitario

El objetivo principal del operativo fue prevenir y combatir el comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otros insumos sanitarios, una práctica tipificada en los artículos 294, 294-A y 294-B del Código Penal, que busca proteger la salud pública y garantizar la seguridad de la población.

Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron cuatro establecimientos: la farmacia de la Clínica San Martín (Av. San Martín 598), la farmacia de la Clínica Señor de Luren (Av. San Martín 536), Boticas Mifarma (Av. Cutervo 124) y Farmacia Califarma (Av. Conde de Nieva 360). En todos los locales intervenidos se reportó “sin novedad”, al no detectarse productos irregulares ni prácticas comerciales ilícitas.

La Policía Nacional del Perú, junto con DIRESA y la Fiscalía, destacó que estos operativos continuarán realizándose de manera permanente en la ciudad, con el fin de asegurar que todos los establecimientos cumplan estrictamente la normativa sanitaria. Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier sospecha de venta clandestina de medicamentos y recordaron que la vigilancia conjunta es clave para preservar la salud y confianza de los usuarios.

VIDEO RECOMENDADO