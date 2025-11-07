La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria de Salas, realizó un operativo preventivo en distintos locales comerciales del cercado de Guadalupe, con el objetivo de verificar que estos establecimientos cuenten con las autorizaciones municipales de publicidad exterior, tales como paneles simples, luminosos o letreros, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 0013-2019/MDS-C.

Marco legal

Durante la intervención, el personal de fiscalización aprovechó para sensibilizar a los propietarios sobre la importancia de cumplir con los procedimientos y trámites necesarios para la formalización de sus negocios, buscando que los locales operen dentro del marco legal y contribuyan al orden y desarrollo del distrito de Salas.

El operativo forma parte de las acciones continuas de la municipalidad para garantizar que la actividad comercial se realice de manera responsable y regulada, promoviendo la transparencia y el cumplimiento de las normas municipales.

