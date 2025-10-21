La Dirección Regional de Salud Ica, en coordinación con la Red de Salud Ica, desplegó a más de 40 brigadistas de salud con el propósito de atender de manera oportuna las urgencias y emergencias que se presentaron durante la tradicional bajada del Señor de Luren.

Atienden urgencias

Durante la jornada se realizaron más de 60 atenciones médicas tanto en el interior como en el exterior del templo, brindando servicios como toma de presión arterial, atención por descompensaciones debido a las altas temperaturas, golpes de calor, entre otros casos.

Asimismo, se dispuso de ambulancias para el traslado de pacientes hacia los hospitales, en coordinación con el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), a fin de garantizar una atención más especializada.

Las brigadas de salud permanecerán activas durante toda la festividad del Señor de Luren, con la finalidad de proteger la vida y el bienestar de la población ante cualquier eventualidad.

