En el marco de las celebraciones religiosas en honor al Señor de Luren, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica, a través de su Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, ha desplegado brigadas médicas para garantizar una atención oportuna durante las actividades religiosas, en coordinación con la Red de Salud Ica.

Atienden urgencias

La Lic. Mayra Ramos Bárcena, directora del centro, informó que el personal de salud se encuentra debidamente equipado para responder a distintos tipos de emergencias médicas, desde controles de presión arterial hasta cuadros de descompensación, dolor de cabeza o golpes de calor.

Durante las novenas ya se ha atendido a varios fieles por malestares menores. Sin embargo, se espera una mayor demanda los días centrales de la festividad, el 20 y 21 de octubre, cuando miles de devotos se congregarán en el santuario y en las calles durante el recorrido procesional.

Para ello, se han instalado carpas médicas en puntos estratégicos y una ambulancia permanece operativa para realizar traslados urgentes al hospital, en caso sea necesario.

Además, los brigadistas acompañarán el recorrido del Señor de Luren por las principales calles de la ciudad, asegurando atención rápida en caso de emergencias como desmayos, caídas, golpes de calor, descompensaciones u otros incidentes que puedan surgir debido a la masiva concurrencia.

