Manuel Vera Paredes, del movimiento regional Fuerza Arequipeña, se perfila como el virtual alcalde de la provincia de Arequipa para el periodo 2027-2030, de acuerdo con los resultados de la ONPE en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Al 99.192% de las actas procesadas, Vera alcanza el 19.282 % de los votos, mientras que Alfredo Benavente, del partido político Ahora Nación, se ubica en el segundo lugar con 15.711 %.

Vera Paredes asumirá la alcaldía provincial de Arequipa desde el 1 de enero de 2027 y la exautoridad de Cerro Colorado tiene un proceso judicial pendiente por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por un desbalance patrimonial, luego de que la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia anuló la sentencia de 8 años de cárcel por lavado de activos. Cabe recordar que, por esta sentencia, el burgomaestre estuvo prófugo por un año en el 2023, con el fin de no ir a prisión.

Posteriormente, en nuevo juicio se sentenció a 5 años convertidos en trabajo comunitario, pero la condena fue anulada en segunda instancia y se dispuso un nuevo juicio por enriquecimiento ilícito.

Adicionalmente, tiene varias denuncias por presuntos delitos de peculado o malversación de bienes.

CONFORMACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

La victoria de Fuerza Arequipeña también le permitiría obtener una importante presencia en el próximo Concejo Municipal Provincial de Arequipa. De acuerdo con la distribución proyectada, la agrupación tendría nueve regidores, mientras que las seis restantes plazas corresponderían a representantes de las organizaciones políticas que lograron alcanzar representación edil.

La lista de virtuales regidores de Fuerza Arequipeña es encabezada por Francis Nieto Paz, quien se perfila como la primera regidora del próximo concejo. Es bachiller en Contabilidad por la Universidad Católica de Santa María. También figuran Joseph Peñares Chalco, egresado de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de Santa María; y Rosalinda Flores Flores, bachiller en Administración de Empresas por la UTP.

Completan la representación de Fuerza Arequipeña Elmer Arenas Pérez, egresado de Senati; Estefani Campoverde Hinojosa, bachiller en Administración y Negocios por la Universidad La Salle; Manuel Jano Huallpa, técnico en Administración de Empresas, también exregidor provincial; Alexandra Huarca Acuña, bachiller en Educación Inicial por la Unsa; Fiorella Soncco Neyra, licenciada en Administración por la Universidad Alas Peruanas; y Jhon Calle Ciña, bachiller en Ciencias Geofísicas por la UNSA.

En el bloque de minoría, Ahora Nación tendría como representantes a Fredy Zegarra Black, coronel PNP (r), con maestría en Gestión Pública y actual alcalde distrital de José Luis Bustamante y Rivero; y Zulia Nuñonca Huarca, bióloga egresada de la UNSA.

Por Arequipa Avancemos ingresaría Argelio Córdova Espezua, psicólogo de la UNSA, mientras que Renovación Popular tendría a Stefany Neyra Rodríguez, abogada de la Universidad Católica de Santa María.

Asimismo, el Partido del Buen Gobierno tendría como representante a César del Carpio Ugarte, abogado con maestría en Derecho Constitucional. Yo Arequipa tendría un escaño con Alberto Llerena Medina, arquitecto egresado de la UNSA y con experiencia en gestión pública