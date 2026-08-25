Penélope Cruz es una de las intérpretes españolas con mayor trayectoria internacional. Durante más de tres décadas ha alternado proyectos europeos y producciones de Hollywood, además de colaborar en numerosas ocasiones con el cineasta Pedro Almodóvar.

La actriz vuelve a las salas peruanas con “La Invitación”, cuyo estreno está previsto para este jueves 27 de agosto de 2026. Antes de su llegada a la cartelera, repasamos cinco datos de su trayectoria.

1. Comenzó su carrera siendo adolescente

Cruz comenzó a trabajar profesionalmente cuando todavía era adolescente. Uno de los primeros grandes hitos de su carrera cinematográfica llegó con “Jamón, jamón” (1992), dirigida por Bigas Luna.

La película contribuyó a impulsar su carrera dentro de España antes de que comenzara a participar en producciones internacionales.

2. Penélope Cruz hizo historia en los Oscar

Uno de sus mayores reconocimientos llegó gracias a “Vicky Cristina Barcelona”, película dirigida por Woody Allen.

Por ese trabajo recibió en 2009 el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose en la primera actriz española en ganar un premio de la Academia en una categoría interpretativa.

Su trayectoria en los Oscar incluye además nominaciones por “Volver”, “Nine” y “Madres paralelas”.

3. Su carrera está estrechamente ligada a Pedro Almodóvar

Una de las colaboraciones más importantes de la filmografía de Cruz es la que mantiene con Pedro Almodóvar.

La actriz ha participado en películas del realizador como “Carne trémula”, “Todo sobre mi madre”, “Volver”, “Los abrazos rotos” y “Madres paralelas”.

Su interpretación en “Volver” le permitió convertirse en la primera actriz española nominada al Oscar como Mejor Actriz.

4. Construyó una carrera entre España y Hollywood

Cruz ha desarrollado buena parte de su trayectoria trabajando tanto en español como en inglés, característica que facilitó su incorporación a producciones internacionales.

Entre sus películas en Hollywood figuran “Vanilla Sky”, “Blow”, “Nine” y “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”.

Su filmografía también abarca distintos géneros, desde dramas y comedias hasta grandes producciones comerciales.

5. Regresa a los cines con “La Invitación”

En “La Invitación”, Penélope Cruz interpreta a Piña, quien junto a su pareja entra en la vida de sus vecinos Joe y Angela.

El reparto principal reúne a Cruz con Seth Rogen, Olivia Wilde y Edward Norton. Wilde también está a cargo de la dirección, mientras que el guion corresponde a Rashida Jones y Will McCormack.

La película es una adaptación de “Sentimental”, cinta española de Cesc Gay. La historia parte de una cena entre dos parejas para explorar, desde la comedia, las relaciones, el deseo, la convivencia y los secretos.

“La Invitación” se estrenará en los cines peruanos el jueves 27 de agosto de 2026.