El denim mantiene su lugar como uno de los materiales más versátiles del clóset y esta temporada vuelve a renovarse mediante jeans de siluetas amplias, diferentes proporciones y prendas inspiradas en la estética western.

La propuesta apunta a transformar combinaciones cotidianas sin abandonar la comodidad. Para ello, una de las claves consiste en dejar atrás la idea de que los jeans deben combinarse únicamente con prendas básicas y experimentar con cortes, volúmenes y accesorios.

En esa línea, Levi’s propone incorporar siluetas relajadas y referencias western para actualizar los outfits casuales.

1. Jeans amplios para transformar el look

Los jeans de corte amplio o loose permiten construir looks relajados y adaptar una misma prenda a diferentes ocasiones.

Una opción son los Superlow Loose Jeans de Levi’s, caracterizados por una silueta amplia. Este tipo de corte puede combinarse con zapatillas para una propuesta cotidiana o con prendas superiores más estructuradas para generar contraste.

La amplitud del pantalón también permite jugar con las proporciones del outfit. Una prenda superior más ajustada o estructurada puede equilibrar visualmente el volumen del jean.

2. El estilo western se suma al denim

Las prendas de inspiración western son otra alternativa para romper con las combinaciones tradicionales.

Camisas con elementos asociados a esta estética pueden incorporarse a jeans amplios para crear un conjunto que mezcle referencias clásicas con siluetas contemporáneas.

Dentro de su propuesta de temporada, Levi’s presenta la Judice Western Shirt como una pieza para incorporar esta tendencia a los looks cotidianos.

La combinación de una camisa con mayor presencia visual y un pantalón de silueta relajada permite darle protagonismo al conjunto sin necesidad de sumar demasiados elementos.

3. Combinar volúmenes es una de las claves

Renovar un look con denim no necesariamente requiere incorporar muchas prendas. Una alternativa consiste en modificar las proporciones.

Los pantalones anchos pueden combinarse con prendas superiores estructuradas, mientras que una camisa más holgada puede equilibrarse mediante la forma de llevarla, el calzado y los accesorios.

También se puede experimentar con el denominado denim on denim, combinando diferentes prendas de este material y jugando con tonalidades o acabados distintos.

¿Cómo llevar jeans amplios en un look casual?

Para un outfit cotidiano, los jeans amplios pueden combinarse con zapatillas, una camiseta o camisa y accesorios sencillos.

Si se busca un resultado más elaborado, una alternativa es incorporar una prenda estructurada o con elementos diferenciadores y modificar el calzado.

El objetivo es encontrar un equilibrio entre los volúmenes para evitar que todas las prendas compitan por protagonismo dentro del mismo conjunto.

Más allá de una tendencia específica, el denim continúa adaptándose a diferentes estilos gracias a la variedad de cortes y posibilidades de combinación disponibles.