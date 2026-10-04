La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa informó que las 441 mesas de sufragio previstas en la región fueron instaladas al 100% durante la jornada electoral de este domingo.

La jefa de la ODPE Arequipa, Linda Medina, señaló que la primera mesa en instalarse a nivel regional fue la N.° 008952, en el colegio Nuestra Señora de Fátima en el distrito de Yauca, provincia de Caravelí a las 5:55 a. m., mientras que en la provincia de Arequipa fue en el colegio El Gran Amauta en Miraflores.

En el otro extremo, la última mesa en quedar habilitada fue la N.° 005252, ubicada en la institución educativa Juan Velasco Alvarado, en el distrito de La Joya. Esta mesa recién se instaló a las 9:45 a. m., por lo que los electores pudieron empezar a votar con retraso.

Medina explicó que esta mesa quedó conformada por dos miembros de mesa suplentes y un titular, quienes finalmente permitieron completar la instalación y habilitar la votación.

Desde el local de votación de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), la jefa de la ODPE indicó que, hasta ese momento, la jornada electoral se desarrollaba con normalidad.

En Arequipa fueron sorteados más de 11 mil miembros de mesa para cumplir esta función durante las elecciones. Asimismo, Medina aseguró que el material electoral llegó oportunamente a los locales de votación, lo que permitió desarrollar el proceso de instalación de las mesas.