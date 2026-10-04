El proyecto para modernizar la Carretera Central demandará S/ 33 mil millones de inversión, pero la asignación de recursos es insuficiente, pese a ser una vía estratégica del país, señala la exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. En entrevista con Correo, afirma que se han priorizado proyectos que no estaban planificados y estaban en el radar político del momento. Refirió que hacerlo bajo la modalidad de G2G (Gobierno a Gobierno) o APP (Asociaciones Público Privadas) demandará igualmente recursos del Estado.

El mayor proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es la Carretera central, que no tiene un presupuesto definido. ¿Ve factible que se termine en este periodo de gobierno?

El proyecto es bastante ambicioso y complejo. Está estructurado en hitos funcionales, o tramos, que pueden ejecutarse de forma simultánea o en orden de prioridad. Lo que sí puede hacer el Ejecutivo es empezar a financiar, destinar recursos a los hitos funcionales o tramos que tienen sus estudios culminados o por culminarse. Son hitos que podrían estar terminándose en esta gestión. Obviamente, es una decisión política y también financiera por el tema del endeudamiento. En tanto, el Ejecutivo debe encontrar una solución al financiamiento del resto de kilómetros de la Carretera Central. Cambiar de modalidad de ejecución no soluciona el problema porque bajo una APP la carretera no sería autosostenible, pues no se podrá financiar el 100% con peajes. Entonces, sí o sí requeriría un cofinanciamiento muy alto de parte del Estado, razón por la cual se tienen que encontrar los mecanismos más idóneos para poder financiarlos de manera sostenible.

El proyecto está bajo un régimen de Gobierno a Gobierno (G2G)...

Sí, el proyecto está bajo un contrato de Estado a Estado. Pero, inclusive, hacerlo bajo la modalidad de APP demandaría un endeudamiento público. Lo que el Estado tiene que hacer ahora es asignar presupuesto por hitos funcionales, que ya existen en Lima y Junín. No representa mucho, no tengo el dato exacto, lo tiene el MTC. Son, montos razonables, no es el 100% de la infraestructura, se podría ir avanzando por tramos, tanto en el extremo de Lima como en el extremo de Junín. Ojo, el destrabe del proyecto lo puede hacer este gobierno, y los plazos de ejecución, entre estudios y ejecución, pueden ser cinco años sin ningún problema. Se tiene que encontrar una forma sostenible de financiar el proyecto. Hacerlo bajo la modalidad de G2G o APP requiere de un cofinanciamiento del Estado y demandará deuda.

¿La modalidad G2G es más costosa que una APP?

No, no necesariamente. Ni es más barato ni es más caro, depende. Inclusive para una APP, así no se registre como deuda, existe una tasa de endeudamiento implícita que supera los dos dígitos usualmente. Lo que sí queda claro es que se puede hacer a través de la PMO (Oficina de Gestión de Proyectos conformada por las empresas Egis y Setec) francesa, empresa que gerencia el proyecto. Pero se han identificado mecanismos alternativos de financiamiento que seguramente ya lo han hecho y que se necesita que el Estado conozca y tome una decisión. Tengo entendido, que ya se avanzaron sobre varias alternativas como hacer algunos tramos mediante APP y en otros tramos hacerlo con peaje. También se han conseguido unas certificaciones de tipo ambiental que permiten acceder (a créditos) a tasas de intereses más bajas en el mercado internacional. Pero se necesita que haya, no lo hemos visto lamentablemente en los últimos años, de los tres últimos presidentes, una contraparte, que sea un funcionario que pueda durar y que pueda tomar las decisiones que perduren. El problema es, lamentablemente, de carácter financiero. No ha habido una responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos anteriores. Lamentablemente, el proyecto está muy atrasado por financiamiento y por falta de decisión.

La alta rotación de funcionarios dificulta desarrollar los proyectos...

Así es. Inclusive dentro del mismo gobierno, lo que un ministro empezó, el siguiente lo terminaba revirtiendo. Tiene que haber una política bastante clara de culminar las obras, de respetar los contratos y de dar soluciones. Sé que (la Carretera Central) es un proyecto ambicioso, son muchos kilómetros de ejecución, que implica ingeniería de alto nivel, pero tenemos que ir empezando. Hay hitos que están listos y esperan se les entregue el financiamiento para empezar los estudios y se puedan culminar en esta gestión. Es cuestión que se tenga la decisión política y además la decisión técnica respecto del tema del endeudamiento y ver formas de optimizar el presupuesto que ha presentado la PMO.

¿Falta actualizar información?

El proyecto requiere, tengo entendido de la información pública, que también es el problema. Ya no hay mucha información pública al respecto, más o menos unos 33 mil millones de soles, pero cada año se necesitará una parte de este total. Pero sí existía una demanda de recursos que se ha ido retrasando y que al día de hoy está totalmente desatendida. Lo que entiendo es que ya con la formulación del presupuesto 2027 se tiene que haber incluido aquellos tramos que están próximos para iniciar ejecución. Inclusive hubo una demanda adicional para lo del túnel Pariachi, pero todavía existen otros tramos de la carretera que ya están listos para empezar a hacer los estudios. Si no se identifican los tramos estratégicos, entonces el proyecto nunca se va a culminar y se quedará en estudios. Esta es la decisión política que debe tener el Ejecutivo. Es un proyecto importante. Entiendo que desde el MEF están evaluando los escenarios de financiamiento.

¿Cuánto demanda el túnel Pariachi?

Necesita 600 millones de soles para ser ejecutado. Lamentablemente, a setiembre el Ministerio de Transportes, en la solicitud de recursos adicionales de presupuesto o demanda adicional, solo incluyó 100 millones para este proyecto. El Ejecutivo sigue dejando el mensaje de que todavía no se resuelve el problema del financiamiento de la carretera y que se está avanzando a paso de tortuga. Una práctica saludable de parte del Ejecutivo sería sincerar cuál es el estado real de la carretera, el nivel de avance, cuántos tramos tienen estudios, cuántos se pueden activar en los próximos cinco años y cuántos se pueden culminar en los próximos cinco años. De forma estratégica se pueden ir financiando y ejecutando tramos que conecten con otras vías de conectividad y que puedan ir aliviando el problema del tráfico que conecta al centro del país con Lima y viceversa. No solo tiene que centrarse la estrategia en encontrar los recursos, sino en activar aquellos tramos o hitos funcionales que pueden conectar con los corredores logísticos y turísticos y que pueden tener un impacto, aliviando el transporte de carga y de personas en ese importante corredor.

Es un proyecto complejo, ¿verdad?

Lo que bien puede hacer el Ejecutivo es hacer una reingeniería del presupuesto e ir asignándole los recursos para poder empezar con los sitios funcionales, tanto desde el lado de Lima como desde el lado de Junín. Entonces, lo que corresponde ahora es que el ministro de Transportes y Comunicaciones (José Tangherlini) tome decisiones y vaya destrabando proyectos, sobre todo porque en realidad es un ministerio muy sensible por temas de corrupción, por la cantidad de presupuesto que maneja. Hemos visto que la corrupción viene de cualquier lado en el ministerio, desde la obra pública de Provías Nacional, también de concesiones como Lava Jato o con la Interoceánica, los servicios de transporte público, entre otros. Es muy importante que haya destrabe, que haya avance, pero que también haya transparencia en las acciones de los funcionarios públicos del ministerio.

¿Falta mayor información sobre la Carretera Central?

Sí, exactamente. ¿Cuánto de los 33 mil millones de soles realmente se está financiando con los recursos que el Estado hasta el día de hoy ha dado? ¿Cuál es la estrategia que tiene el Estado para culminar la carretera? ¿O es que nos queremos quedar solamente con papel y con estudios de ingeniería que van a perder vigencia, van a caducar y nuevamente el Estado va a tener que volver e invertir para ejecutarlos? ¿O es que la Carretera Central no se quiere ejecutar y se queda ahí como una idea más y buenos deseos? Esta es la información que tiene el Ministerio de Transportes y que debe dar porque es un proyecto estratégico en términos logísticos, de desarrollo de turismo, entre otras cosas. Tiene que existir una transparencia respecto del estado en el que se encuentra el proyecto, cuáles son los obstáculos y cuáles van a ser las medidas para destrabarlo de una vez. Se sabe que la PMO está esperando que se resuelva el tema del financiamiento.

Pero la PMO (Oficina de Gestión de Proyectos)...

El proyecto tiene un contrato que está firmado y es vigente y por el cual se le está pagando mes a mes a la PMO, que no puede avanzar por falta de financiamiento del propio Estado. Es un despropósito porque se han estado abriendo otros proyectos de manera desordenada, tanto en Provías Descentralizado como en Provías Nacional, que no han estado necesariamente en el radar o en la planificación o en los instrumentos de gestión del MTC y que han sido priorizados por temas políticos. Esta es la razón por la cual la Carretera Central está desfinanciada. Habría que ver cuántos proyectos que no eran urgentes se han financiado, que podían esperar un poco y no tenían contrato definido. Por el contrario, se ha dejado de financiar un proyecto que ya tiene un contrato y que se le está pagando mes a mes a la PMO por no poder avanzar, y no por responsabilidad de la PMO sino porque el Estado no asigna los recursos.

Paola Lazarte

Exministra de Transportes y Comunicaciones.

Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Magíster de la Central European University.

Tiene el grado de Master of Arts en Políticas Públicas y estudios de especialización en finanzas públicas Harvard.

Forma parte del Consejo Consultivo del nuevo Puerto de Chancay.