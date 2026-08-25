Los materiales utilizados en ollas y sartenes han evolucionado para responder a consumidores que buscan durabilidad, facilidad de limpieza y una preparación más práctica de los alimentos.

Entre las alternativas disponibles aparecen los utensilios con recubrimientos inspirados en granito y roca volcánica, utilizados principalmente para proporcionar propiedades antiadherentes y facilitar el uso cotidiano.

En ese contexto, Whatshome presenta cinco características de su tecnología Volcano Rock, una línea que, según la empresa, utiliza un triple recubrimiento de granito y piedra volcánica.

1. Superficie antiadherente para utilizar menos aceite

Una de las principales características de los utensilios antiadherentes es que los alimentos presentan una menor tendencia a adherirse a la superficie durante su preparación.

Según Whatshome, el recubrimiento Volcano Rock permite cocinar utilizando una menor cantidad de aceite debido a las propiedades antiadherentes de su superficie.

Esta característica puede resultar especialmente práctica para preparaciones como huevos, carnes, pescados o vegetales, donde una superficie con buena capacidad antiadherente facilita tanto la cocción como la manipulación de los ingredientes.

2. Una estructura diseñada para el uso cotidiano

La resistencia de una olla o sartén no depende únicamente de su recubrimiento. También intervienen factores como el material empleado, el grosor y la construcción del utensilio.

La línea presentada por la compañía utiliza aluminio fundido de 4 milímetros y una estructura de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras, características que la marca vincula con una mayor resistencia frente al uso constante.

Como ocurre con otros utensilios, su durabilidad también dependerá de los cuidados, frecuencia de utilización y métodos de limpieza empleados.

3. Distribución uniforme del calor

La forma en la que una sartén u olla transmite el calor puede influir directamente en el resultado de una preparación.

Whatshome señala que la base de inducción de Volcano Rock busca distribuir uniformemente la temperatura sobre el utensilio. Una transmisión homogénea del calor ayuda a reducir diferencias importantes de temperatura entre distintas zonas durante la cocción.

Antes de elegir una olla o sartén, también es recomendable comprobar su compatibilidad con el tipo de cocina disponible en casa, ya sea a gas, eléctrica o de inducción.

4. Superficie que facilita la limpieza

La limpieza es otro aspecto que influye en la elección de utensilios de uso diario. Una superficie antiadherente reduce la cantidad de restos de alimentos que permanecen adheridos después de cocinar.

Esto puede simplificar el lavado y disminuir la necesidad de frotar intensamente la superficie.

En utensilios con recubrimientos antiadherentes resulta importante seguir las recomendaciones del fabricante sobre limpieza y accesorios permitidos para evitar deteriorar prematuramente la superficie.

5. El diseño también gana espacio en la cocina

Además de las características funcionales, los fabricantes incorporan acabados y colores que buscan integrar los utensilios con la decoración de las cocinas contemporáneas.

En el caso de Volcano Rock, la línea presenta un acabado inspirado en la apariencia del granito volcánico, combinando este elemento visual con las características de su superficie antiadherente.

De esta manera, aspectos como materiales, recubrimiento, distribución del calor, facilidad de limpieza y compatibilidad con diferentes cocinas pueden servir como criterios para comparar utensilios antes de comprarlos.