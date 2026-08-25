La gastronomía japonesa tiene mucho más por explorar que sushi y makis. Preparaciones de cocción lenta, ramen, carnes, frituras y pequeños platos forman parte de una tradición que Reiwa Izakaya busca acercar al público limeño.

La propuesta, liderada por el chef Arturo Uchima, combina técnicas y recetas de la cocina japonesa con preparaciones de influencia nikkei, permitiendo recorrer diferentes perfiles de sabor en una misma carta.

Ramen, gyozas y clásicos de la cocina japonesa

Entre las entradas aparecen las gyozas, empanadas japonesas rellenas de cerdo. A ellas se suma el buta no kakuni, una preparación de cerdo sometida a una cocción lenta durante varias horas y acompañada con una salsa de la casa.

Otro de los platos disponibles es el tonkotsu ramen, que amplía la oferta para quienes buscan alternativas diferentes a los tradicionales makis.

La carta incluye además preparaciones como Omusoba, Katsu Kare, Takoyaki y Chicken Nanban, platos asociados a diferentes expresiones de la gastronomía japonesa.

Makis con influencia nikkei

El componente nikkei aparece especialmente en la selección de makis. Uno de ellos es el Sakana, elaborado con langostino crocante, palta, atún y salsa acevichada, acompañado por pop corn de pescado tempura.

Otra alternativa es el Mt. Fuji, que combina langostino crocante y togarashi con una crema de kanikama y parmesano gratinado.

Estas preparaciones incorporan ingredientes y sabores reconocibles de la cocina peruana dentro de formatos vinculados a la gastronomía japonesa.

Nigiris y platos para compartir

Para probar diferentes preparaciones en una misma visita, el restaurante cuenta con el Combo Omakase Nigiri Nikkei, compuesto por tres variedades de nigiri.

La carta también ofrece platos pensados para compartir, entre ellos el Reiwa Karaage, preparado con pollo en tempura y salsa de la casa.

De esta manera, la propuesta permite estructurar una comida que puede comenzar con entradas y continuar con ramen o platos de fondo, antes de pasar por makis y nigiris.

¿Dónde queda Reiwa Izakaya?

Reiwa Izakaya cuenta con locales en Av. Aviación 2829, San Borja, y Av. Miguel Grau 902, Barranco, en Lima.

Según la información proporcionada por el restaurante, atiende de lunes a sábado de 12:00 p. m. a 10:00 p. m., mientras que los domingos abre de 12:00 p. m. a 5:30 p. m.

También dispone de reservas mediante su plataforma web y servicio de delivery.