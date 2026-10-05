Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, se pronunció sobre la situación de Rafael López Aliaga y la decisión que deberá tomar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“El JNE sí debe dar las credenciales a todos los que han postulado (...) No sería nada bueno para la democracia decirle a la gente que su voto no vale”, afirmó.

Las declaraciones de Allison se produjeron después de conocerse los resultados a boca de urna de las Elecciones Regionales y Municipales.

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El candidato también destacó el respaldo recibido durante la jornada electoral y afirmó que su campaña estuvo centrada en propuestas.

Por su parte, López Aliaga señaló que esperará el conteo rápido antes de pronunciarse sobre los resultados para Lima Metropolitana. Al ser consultado por Allison, destacó su desempeño durante la campaña.

“Quiero darles mis saludos a Allison. En esta última semana mis felicitaciones. Ha tenido un gran performance. Lo que ha hecho (en esta elección) me parece que tiene bastante mérito. Yo sí quiero recuperar mi amistad con él”, expresó.