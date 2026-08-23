Lima fue elegida como primera sede internacional de “Rutini One Day Tour”, una experiencia de degustación de la bodega argentina Rutini Wines que previamente había desarrollado encuentros en distintas ciudades de Argentina.

El evento se realizó el 12 de agosto de 2026 en el Salón Imperial del Country Club Lima Hotel, en San Isidro, y reunió a más de 100 asistentes, según información proporcionada por la organización.

La propuesta estuvo dirigida a clientes, profesionales del sector, prensa y representantes de la comunidad vitivinícola, quienes pudieron recorrer distintas estaciones dedicadas al portafolio de la bodega.

Cinco estaciones para conocer los vinos de Rutini Wines

“Rutini One Day Tour” fue planteado como un recorrido de degustación para presentar diferentes líneas de la bodega mediante estaciones especializadas.

En Lima se instalaron cinco espacios correspondientes a Trumpeter, Encuentro, Rutini Colección, Single Vineyard y Apartado.

La dinámica permitió a los asistentes recorrer las estaciones y conocer las características de las distintas líneas presentadas por la compañía.

Para la actividad llegó desde Mendoza un equipo encabezado por el enólogo Juan Pablo Murgia, acompañado por representantes de las áreas comercial y de marketing de Rutini Wines.

Juan Pablo Murgia dirigió una masterclass para 20 invitados

La programación incluyó una masterclass dedicada a la línea Single Vineyard, conducida por Juan Pablo Murgia.

La sesión tuvo una capacidad limitada a 20 invitados y se desarrolló como una actividad especial dentro del encuentro.

También participaron cinco sommeliers especializados, quienes acompañaron las diferentes estaciones de degustación instaladas durante la jornada.

Trumpeter Low fue anunciado durante el evento en Lima

Durante la edición limeña también se anunció Trumpeter Low, una propuesta de Rutini Wines con 9 % de graduación alcohólica.

De acuerdo con la información difundida por la organización, se espera que este producto llegue próximamente al mercado peruano.

El material proporcionado no precisa una fecha de lanzamiento, precio ni puntos de venta previstos en Perú.

Lima, primera parada internacional del formato

La realización en Lima representó la primera presentación internacional de “Rutini One Day Tour” después de las ediciones organizadas en ciudades argentinas, según la compañía.

Con este formato, Rutini Wines busca presentar su portafolio mediante degustaciones guiadas y encuentros con profesionales vinculados al sector vitivinícola.

La jornada en San Isidro congregó a más de un centenar de asistentes y combinó degustaciones, información sobre las diferentes líneas de la bodega y una sesión especializada sobre Single Vineyard.