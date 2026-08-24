El tradicional chupe de camarones de Arequipa sirve de inspiración para una propuesta que combina ingredientes peruanos con una de las preparaciones más conocidas de la cocina italiana: el risotto.
Trattoria Don Vito, restaurante ubicado en Miraflores y con 45 años de trayectoria, incorporó a su carta de temporada un risotto de camarones inspirado en el chupe arequipeño, que estará disponible por aproximadamente dos meses.
La propuesta busca trasladar los sabores de una preparación tradicionalmente caldosa a la textura cremosa que caracteriza al risotto.
¿Qué ingredientes del chupe de camarones incorpora el risotto?
El plato mantiene ingredientes vinculados con la receta arequipeña, entre ellos ají panca, ají amarillo, habas, queso fresco y huacatay.
La preparación incorpora además un bisque elaborado con las cabezas de los camarones, utilizado para concentrar el sabor del crustáceo.
Según la propuesta gastronómica, la crema contribuye a conseguir la textura del risotto sin dejar de lado los sabores que remiten al chupe de camarones.
Del plato de cuchara a la técnica italiana
Uno de los desafíos de la preparación fue adaptar la intensidad de un plato de cuchara como el chupe a una elaboración con características diferentes.
Para conseguirlo, se utiliza arroz arbóreo, que se cocina lentamente mientras se incorpora de manera progresiva un fondo de camarones.
Este procedimiento permite que el arroz libere su almidón y adquiera la consistencia cremosa propia del risotto. Posteriormente se incorporan los demás ingredientes para conservar elementos reconocibles de la preparación arequipeña.
Risotto estará disponible por tiempo limitado en Miraflores
El risotto de camarones forma parte de una propuesta de temporada y estará disponible durante aproximadamente dos meses, según informó el establecimiento.
El plato podrá encontrarse en Trattoria Don Vito, ubicada en calle Martín Dulanto 111, Miraflores, Lima.
La propuesta se suma a las reinterpretaciones gastronómicas que combinan recetas tradicionales peruanas con técnicas procedentes de otras cocinas, en este caso a partir del encuentro entre el chupe de camarones arequipeño y el risotto italiano.