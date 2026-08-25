La coctelería peruana continúa explorando nuevas combinaciones entre destilados, ingredientes locales y tendencias internacionales. En esa línea, Atmósfera Rooftop incorporó cuatro nuevos cócteles de autor a su carta en Miraflores.

El establecimiento, que utiliza el concepto de “el jardín en el cielo”, apuesta por preparaciones que combinan elementos de la naturaleza con sabores herbales, cítricos, dulces, salados y exóticos.

La nueva propuesta toma como referencia tendencias como los Low ABV, bebidas con menor graduación alcohólica, y los mocktails, preparaciones sin alcohol, además de mantener como eje la coctelería de autor.

Cuatro nuevos cócteles llegan a la carta

La renovación incorpora Sol de Mayo, Peruanita, Pachacamilla y Sunset ATM, cuatro preparaciones desarrolladas a partir de diferentes perfiles de sabor e inspiraciones.

Sol de Mayo utiliza pisco como uno de sus componentes y busca combinar notas dulces y saladas en una misma preparación.

Peruanita, en tanto, incorpora destilado, insumos regionales y notas herbales, con una propuesta orientada a destacar ingredientes vinculados al territorio peruano.

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Pachacamilla y Sunset ATM completan la propuesta

Otra de las incorporaciones es Pachacamilla, un cóctel cuya inspiración parte de elementos asociados con la tradición y la fe limeña.

Sunset ATM, por su parte, toma como referencia los atardeceres que pueden observarse desde el rooftop, ubicado en un décimo piso de Miraflores.

Según la información proporcionada por el establecimiento, las cuatro bebidas fueron desarrolladas mediante un proceso de experimentación en barra que buscó equilibrar sabores, aromas y texturas.

Coctelería de autor con ingredientes peruanos

La nueva carta utiliza destilados nacionales, botánicos frescos e ingredientes peruanos, incorporándolos a preparaciones contemporáneas.

Con esta renovación, Atmósfera Rooftop busca integrar gastronomía, coctelería y naturaleza dentro de la experiencia ofrecida desde su local miraflorino.

El establecimiento se encuentra en la avenida Jorge Chávez 184, piso 10, Miraflores, en Lima.