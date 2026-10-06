El Poder Judicial impuso nueve meses de prisión preventiva contra un presunto recaudador de las extorsiones exigidas a transportistas de la empresa Planeta Reynoso.

De acuerdo con un comunicado, el Ministerio Público señaló que el procesado, identificado como Franklin Núñez, habría recibido en sus cuentas digitales el dinero obtenido mediante las extorsiones.

“También habría coordinado con otras personas, aún no identificadas, la intimidación diaria a los choferes de la empresa”, indicó la institución.

Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal a cargo sustentó el requerimiento con “graves y fundados elementos de convicción”, según informó el Ministerio Público. Entre estos se encuentran “registros de los depósitos, las comunicaciones del investigado con otros implicados y lo hallado en el vehículo que conducía: una granada de guerra, municiones para arma de fuego y un mensaje extorsivo”.

“La Fiscalía continúa las diligencias para identificar al resto de integrantes de la red”, sostuvo la institución.

“El Ministerio Público advirtió que quienes presten sus cuentas bancarias o digitales para recibir dinero de extorsiones pueden ser procesados como parte de la organización delictiva”, agregó.

En mayo pasado, un chofer de la empresa Planeta Reynoso fue asesinado a balazos frente a su esposa, quien trabajaba como cobradora de la misma unidad.

Según testigos consultados por RPP, la unidad partió de su paradero, ubicado en la avenida Tacna, rumbo al Callao. Sin embargo, durante el trayecto, sujetos desconocidos a bordo de dos motocicletas se aproximaron al vehículo.

Los sicarios siguieron a la combi durante varias cuadras por la avenida Argentina hasta que dispararon contra la unidad. El chofer intentó escapar al ingresar a la calle Ecuador, pero fue alcanzado por los proyectiles, perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un automóvil particular que estaba estacionado a un lado de la vía.