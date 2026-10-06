El Ministerio de Educación (Minedu) inició la recuperación de un área de aproximadamente 3.000 metros cuadrados perteneciente al colegio Mariano Melgar 04, anexo de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, en Breña.

Según informó Canal N, la intervención se realizó mediante una diligencia judicial de desalojo con participación de la Policía Nacional y del Poder Judicial, luego de un proceso que, según el viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán, se inició hace más de 11 años.

Área ocupada era utilizada como espacio deportivo

Alemán señaló que el terreno en disputa corresponde principalmente a un espacio deportivo destinado a estudiantes de inicial y primaria.

De acuerdo con el Minedu, la ocupación había impedido que los alumnos utilizaran con normalidad esa zona para actividades físicas y recreativas.

Durante la diligencia, las autoridades mantuvieron conversaciones con los ocupantes y sus representantes. En el inmueble también había adultos mayores y menores de edad, por lo que la intervención buscó reducir riesgos durante la ejecución de la orden.

#EnVivo Ministerio de Educación recupera colegio tomado en Breña, luego de que Cuarto Poder realizara denuncia pública Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/qWxbRWFYkq — Canal N (@canalN_) October 6, 2026

Juez autorizó descerraje para ejecutar el desalojo

El viceministro indicó que existía una orden judicial de desalojo en etapa de ejecución y que el juez autorizó el descerraje para permitir el ingreso policial.

Según la versión del Minedu, el contrato invocado por los ocupantes había concluido hacía más de una década y desde entonces no se habrían pagado alquileres ni servicios vinculados al uso del espacio.

La defensa de los ocupantes, sin embargo, señaló durante la intervención que cuenta con documentación relacionada con un contrato de 2014 y cuestionó aspectos de la notificación. Estas posiciones deberán ser evaluadas dentro del proceso correspondiente.

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Más de 500 estudiantes pasaron a clases virtuales

Debido a la diligencia, más de 500 estudiantes de inicial y primaria desarrollaron clases virtuales durante la jornada.

El espacio recuperado era utilizado como cancha deportiva. El Minedu sostuvo además que anteriormente habría sido empleado para talleres y otras actividades ajenas al uso escolar.

Alemán afirmó que en algunas oportunidades se habrían realizado reuniones con consumo de bebidas alcohólicas. Esta versión corresponde a lo señalado por el funcionario y no constituye por sí misma una constatación judicial.

Minedu busca recuperar otros locales educativos

El viceministro indicó que el colegio Mariano Melgar 04 sería el primero de 58 locales educativos que el sector busca recuperar por encontrarse en situaciones similares.

También anunció que para el 9 de octubre estaban previstas intervenciones en otros dos espacios educativos de Arequipa.

La problemática alcanza a más colegios de Lima. Una investigación de Cuarto Poder reportó que 72 colegios públicos de Lima Metropolitana tienen terrenos parcial o totalmente ocupados por posesionarios, arrendatarios u otros terceros, lo que dificulta obras y procesos de saneamiento físico-legal.

72 colegios de Lima tienen áreas ocupadas por terceros

El mismo reporte periodístico señaló que la ocupación de terrenos escolares afecta proyectos de reconstrucción y mejoramiento de infraestructura.

Además, indicó que unas 55.000 escuelas públicas del país, equivalentes al 42% del total, se encuentran en riesgo de colapso y que alrededor de 28.000 requieren sustitución total de infraestructura.

El Minedu ya había anunciado acciones legales para acelerar la recuperación de predios escolares ocupados y ejecutar órdenes de lanzamiento pendientes.